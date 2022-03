Il Grande Fratello Vip 6 si è concluso nel corso dell’ultima notte con la vittoria di Jessica Selassié. La principessa etiope, sorella di Lulù e Clarissa, ha sconfitto al televoto finale Davide Silvestri, dato da molti come il favorito numero uno per il successo della sesta edizione del reality. Quale sarà il futuro televisivo di Jessica dopo il successo, meritato, del reality show di Canale 5? Coronerà il suo sogno di condurre un talk show tutto suo, oppure scomparirà dalla faccia della televisione, magari dopo essere stata rapita da Barù nella selva oscura della Maremma toscana?

Ma soprattuto: quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello? O meglio, a quanto ammonta il montepremi del Grande Fratello Vip 6?

Quanto guadagna chi vince il Grande Fratello Vip 6?

Il vincitore del Grande Fratello Vip 6 porta a casa un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Di questi, il 50% verrà dato in beneficienza per aiutare la popolazione dell’Ucraina sconvolta dall’invasione della Russia, come annunciato da Alfonso Signorini nel corso della finale del 14 marzo, il restante 50% rimarrà invece in tasca a Jessica, che non ha mai nascosto di voler arrivare fino in fondo anche per una questione economica, garantendo così una piccola somma di denaro alla sua famiglia in difficoltà.

La cifra messa in palio quest’anno è la stessa della passata edizione: anche allora il montepremi era di 100.000 euro, ed aggiudicarselo fu Tommaso Zorzi; il giovane influencer milanese decise di donare l’intera somma di denaro alle RSA, le strutture che si occupano degli anziani, in ricordo dei suoi nonni che non ci sono più. Tra le altre cose, alcuni criticarono il gesto di Tommaso, accusato di aver svelato pubblicamente la sua donazione: “Quando fai del bene non lo dice”, “La vera beneficenza si fa in silenzio”, e altri messaggi di questo tipo invasero il profilo Instagram di Zorzi. Acqua passata, in ogni caso.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6