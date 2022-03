Dopo la finale della sesta edizione, conclusasi con la vittoria di Jessica Selassié e la conquista di un ricco montepremi in denaro, sono in tanti a domandarsi quando inizia il Grande Fratello Vip 7. D’altronde, dopo sei mesi trascorsi a guardare la diretta 24 ore su 24 del reality su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), è normale sentire la mancanza sia del live no-stop sia degli appuntamenti quotidiani con il daytime in onda su Canale 5. Per fortuna, però, c’è già una data chiara ufficiale, e a svelarla è stata lo stesso Alfonso Signorini al termine della finale del 14 marzo.

Grande Fratello Vip 7: quando inizia

Il Grande Fratello Vip 7 inizierà a settembre 2022. Lo ha comunicato ufficialmente il conduttore Alfonso Signorini in occasione degli ultimi saluti durante la finalissima del GF Vip 6, mentre gli ex concorrenti e il pubblico in studio erano più interessati a prendere parte ai festeggiamenti in onore della vincitrice Jessica.

Ecco il video che ritrae il direttore del settimanale Chi dare appuntamento al pubblico di Canale 5 a settembre, quando il GF tornerà in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Grazie per aver seguito con noi questa stupenda, magica, incredibile edizione di #GFVIP… ovviamente l'appuntamento è per settembre! Vi manchiamo già? 😍 pic.twitter.com/Xu7FpSfPxW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

È ancora presto invece per sapere se i vertici di Cologno Monzese confermeranno il doppio appuntamento settimanale anche in vista della prossima stagione, così come la durata di 6 mesi, che ha caratterizzato sia la quinta (in via del tutto eccezionale) che la sesta edizione. Chi vivrà, vedrà.

Grande Fratello Vip 7: smentite le indiscrezioni sulla possibile cancellazione

Dunque, il Grande Fratello Vip 7 si farà. In seguito all’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini, non ci sono più dubbi sul fatto che l’edizione Vip del Grande Fratello ritornerà anche nell’autunno 2022 con un nuovo capitolo. Nei giorni precedenti alla finale vinta da Jessica Selassié, erano infatti circolate diverse indiscrezioni secondo cui Mediaset avrebbe pensato di chiudere il programma di Signorini per affidarsi di nuovo all’edizione NIP del Grande Fratello.

Voci incontrollate, a cui era difficile credere fin da subito, alla luce non solo del doppio appuntamento settimanale confermato fino all’ultima settimana, ma anche degli eccellenti ascolti televisivi registrati dalla trasmissione, migliori perfino rispetto a quelli della precedente edizione, ribattezzata in più di un’occasione come la stagione dei record, sorretta in buona parte dal solo e buon Tommaso Zorzi.

Appuntamento dunque a settembre, quando andrà in onda una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima. Continuate a seguirci per conoscere le ultime news sul reality condotto da Alfonso Signorini e sulla data ufficiale della prima puntata.

