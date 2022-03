Tutto pronto per il nuovo appuntamento de “Le Iene”: domani, mercoledì 16 marzo, in prima serata su Italia 1, Belèn Rodriguez e Teo Mammucari apriranno le danze per altre inchieste giornalistiche e denunce. Ospiti della serata, i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi, ma anche l’attore Giorgio Pasotti, il cantante Tananai e la modella Cecilia Rodriguez. L’attore Pierfrancesco Favino invece, sarà protagonista dell’intervista singola. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata del 16 marzo de “Le Iene”.

Le Iene, Anticipazioni puntata del 16 marzo 2022

Nella puntata del 16 marzo de “Le Iene” vi saranno numerosi servizi dedicati alla stretta attualità, in particolare al conflitto tra Russia e Ucraina. In primis, Alice Martinelli vola negli Stati Uniti per intervistare Alex Konanykhin, il ricco uomo d’affari russo che ha messo una “taglia” su Vladimir Putin. Il magnate ha offerto una ricompensa di 1 milione di dollari a qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali. Inoltre, Ismaele La Vardera racconterà la nuova missione umanitaria organizzata dalla trasmissione per portare in salvo circa 300 cittadini ucraini con partenza da Udine a Przemysil.

L’altra faccia della guerra a “Le Iene”

Nel corso della puntata del 16 marzo de “Le Iene” su Italia 1, Matteo Viviani si occupa dello stato dell’informazione in Russia. Vi sarà un focus sulla propaganda dei media, con un’intervista esclusiva al giornalista d’opposizione ed ex Membro della Duma di Stato, Alexander Nezvorov. Dal servizio, Viviani cercherà di farci capire cosa i russi sanno rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina. Nel servizio anche le dichiarazioni di alcuni ragazzi e il loro rapporto con i “social oscurati” dal regime russo. Invece, il giornalista Luigi Pelazza parte alla volta di Kiev per portare giubbotti anti proiettili ai civili che si stanno arruolando.

Le testimonianze

Nel corso della puntata del 16 marzo de “Le Iene” vi sarà anche il servizio di Gaetano Pecoraro che ha raccolto le testimonianze di alcuni esuli russi giunti in Finlandia con il treno che connette San Pietroburgo a Helsinki. Intanto, per parlare anche di aiuti ai migranti, Giulio Golia intervista Andrea Costa, Presidente di “Baobab Experience”, la comunità con sede a Roma che opera in questo campo. Il giornalista partenopeo, parte raccontando cinque storie di chi è scappato dalla guerra civile in Mali o da altri Paesi del Mondo.

Infine, Roberta Rei risponde a una richiesta d’aiuto di una donna di Forlì i cui genitori anziani erano rimasti bloccati in Ucraina, e Nina Palmieri alle porte di Bologna, che mostra l’accoglienza nei confronti dei bambini ucraini nelle scuole italiane. L’appuntamento è alle 21,20 su Italia 1.