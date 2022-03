La Pupa e il Secchione Show sta per iniziare, ma a poche ore dalla prima puntata del reality di Italia 1 arriva un’altra novità. Un concorrente la cui partecipazione è stata annunciata in pompa magna non ci sarà. Barbara D’Urso perde un altro pezzo del suo programma.

La Pupa e il Secchione Show, chi è il concorrente che non ci sarà più?

Già ieri vi avevamo parlato della partecipazione a rischio di alcuni concorrenti del nuovo reality di Italia 1, ma oggi è arrivata l’ufficialità per uno di loro. Il presunto figlio segreto di Emanuele Filiberto di Savoia non sarà più presente.

A comunicarlo è lui stesso, nella sua pagina Instagram in cui scrive un messaggio semplice e chiaro, nero su bianco:

“Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione”.

A poche ore dalla diretta sembrano non finire i colpi di scena per il nuovo show Mediaset. Dopo Antonella Elia che ha contratto il covid, adesso arriva anche questa nuova stangata sulla regina di Pomeriggio 5. Ma cos’è successo?

Perché Lorenzo Orsini non sarà presente a La Pupa e il Secchione Show

Dagospia qualche giorno fa aveva ipotizzato di un presunto mancato accordo con Mediaset per chiudere il contratto con Lorenzo Orsini. Ma secondo altre fonti il ragazzo invece avrebbe un accordo per non parlare della famiglia Savoia, e a quel punto, sarebbe stata fuori luogo la sua partecipazione al programma, in cui è stato presentato proprio come il figlio segreto della casata nobiliare.

Dagospia aveva parlato anche di “diffide e controlli che avrebbero mostrato altra realtà”. Pertanto probabilmente la situazione non è così chiara come si è lasciato intendere nella presentazione. Ma come mai non è stato verificato tutto ciò prima di annunciare la sua partecipazione al reality? Non si sa. A questo punto, visto i numerosi colpi di scena, ci aspettiamo che succeda qualcos’altro anche nelle prossime ore.