La Pupa e il Secchione show inizia nel segno degli imprevisti. Infatti dopo quanto accaduto ieri ad alcuni concorrenti, ora anche la giuria avrà un cambiamento inaspettato.

La Pupa e il Secchione show: cosa cambia nella giuria e perché?

Ieri sera Barbara D’Urso si è collegata in diretta con il Grande Fratello Vip 6 per annunciare il nuovo programma Mediaset e la partecipazione di Soleil Sorge. Ma c’è un’altra novità imprevista dell’ultimo minuto. Infatti, la giurata Antonella Elia è positiva al covid.

Di pomeriggio si era recata alle prove agli studi Elios di Roma perché il suo tampone era negativo, ma poi arrivata lì, un ulteriore test ha invece attestato che ha contratto il covid – 19. Ritornata a casa con l’ambulanza non potrà metter piede nello studio a causa di questo.

Chi sostituirà Antonella Elia?

Ma c’è un piano B. Infatti, c’è un’altra ex gieffina che partecipa allo show, ma in qualità di conduttrice del Pupa Party: Dayane Mello. Sarà lei ad entrare a far parte della giuria in sostituzione di Antonella Elia. Un colpo grosso per Barbara D’Urso perché in realtà l’ex finalista del Grande Fratello Vip 5, ha un grande seguito che con gioia la seguirà anche durante la diretta in studio.

Forse dunque questo piano B potrebbe rivelarsi vincente. E chissà che la prima donna di Mediaset che si è “prestata” a lavorare su Italia 1, non porti invece la rete ad avere un successo di ascolti più convincente di Canale 5. Alfonso Signorini ieri durante il collegamento con Barbara D’Urso le ha lanciato una frecciatina che pochi hanno gradito. Forse dunque un riscatto in termini di auditel, permetterà alla conduttrice di mettere a tacere tutte le voci contrarie.