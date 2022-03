Mancano pochi giorni dalla partenza dell’Isola dei Famosi 16 e un concorrente ha deciso di “vuotare il sacco”, consapevole che, una volta sbarcato in Honduras non potrà più controllare ciò che accadrà.

Isola dei Famosi 16, confessione choc prima della partenza

Come tutti ben sanno, i naufraghi una volta arrivati in Honduras non avranno a disposizione alcun mezzo di comunicazione. Non potranno più replicare a qualunque attacco che arrivi dal di fuori, a meno che non sia fatto in puntata; né tantomeno potranno controllare ciò che si verrà a sapere su di loro.

Così qualcuno di loro ha deciso di prevenire facendo coming out. Marco Melandri, il former Moto Gp, ha già fatto discutere. L’influencer di gossip Deianira Marzano, giorni fa aveva annunciato su Instagram che l’atleta era separato in casa, nonostante volesse far apparire diversamente il suo matrimonio. Ecco che cos’aveva detto:

“Cosa che nessuno sa perché lui non lo dice, ma racconta altro. Melandri è separato in casa (famiglia Mulino Bianco) dove vive in Svizzera ma ha una storia con un’altra donna“. Dopo quanto affermato dall’influencer, il concorrente dell‘Isola dei Famosi ha voluto dire la sua e l’ha fatto con un post su Instagram: “Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modi non sempre carini e gentili. Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anziché entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia. AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava. Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Melandri (@marcomelandri33) La replica di Deianira Marzano Con questa smentita Marco Melandri ha voluto mettere un punto fermo alle voci sulla sua presunta separazione. Ma l’esperta di gossip non ci sta. Anzi, secondo lei quello dell’atleta è stato solo “un goffo tentativo” per prevenire il gossip futuro in sua assenza. Inoltre, ha condiviso le ipotesi di un fan che ritiene ci siano altre donne. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina Non è la prima volta che l’influencer attacca il concorrente del reality di Canale 5. Infatti inizialmente ha contestato le sue posizioni contro il vaccino, anche se il naufrago per partecipare al programma pare si sia fatto vaccinare.