A un passo dall’inizio della nuova avventura all’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi ha fatto delle interessanti considerazioni nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha parlato dei naufraghi, ha anticipato alcune dinamiche che si verranno a creare ed ha svelato chi siano i personaggi che le generano maggiore curiosità. Vediamo tutto quello che ha dichiarato.

Ilary fa delle confessioni sull’Isola dei famosi 2022

Nel corso di una recente intervista, Ilary Blasi ha parlato dell’Isola dei famosi 2022 ed ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti. Partendo dal format, quest’anno il reality show sarà caratterizzato da concorrenti in coppia. Ognuno, infatti, sbarcherà in Honduras in compagnia di una persona casa, un amico, un familiare, un fidanzato ecc. Questo, chiaramente, favorirà ancora di più la messa alla luce delle emozioni e dei sentimenti.

I partecipanti, inoltre, saranno divisi in due schieramenti e solo in un secondo momento ciascuna squadra scoprirà l’esistenza dell’altra. Il reality incentrato sulla sopravvivenza è davvero molto difficile, pertanto, la conduttrice ha rivelato che i concorrenti si sono molto allenati in questo periodo. Ciascuno ha agito autonomamente, c’è anche chi ha preso lezioni di pesca o ha visto tutorial su come riuscire ad accendere il fuoco.

Chi sono i naufraghi che incuriosiscono di più la Blasi

Restando sempre in tema di concorrenti, Ilary Blasi ha svelato anche i nomi di coloro i quali la incuriosiscono maggiormente. La prima è Ilona Staller. A tal proposito, la conduttrice ha detto di averla già vista in altri reality show, ma non italiani, pertanto, è curiosissima di vedere come se la caverà in questo contesto. Altri due protagonisti che le hanno fatto molta simpatia sin dal primo momento sono stati Guendalina Tavassi e suo fratello. I due hanno mostrato di avere una grande energia e tanto spirito ironici, pertanto, sicuramente saranno in grado di generare dinamiche.

Particolarmente gradito per Ilary, inoltre, è anche il ritorno di Floriana Secondi, che dopo il GF è pronta a cimentarsi in questa diversa tipologia di reality show. Infine, la Blasi ha detto di essere interessata anche a vedere come se la caveranno i Cugini di Campagna. Infine, sugli opinionisti e su Alvin, la conduttrice ha detto di essere estremamente felice delle scelte fatte. In merito all’inviato, poi, ci ha tenuto a precisare di aver fatto un patto con lui, ovvero, quello di dirsi sempre tutto quello che accade, anche ciò che non va in onda.