Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di lunedì 14 marzo. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantanovesima diretta in onda in prime time su Canale 5.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 6? Ecco il riassunto di quanto è successo ieri sera e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La finale del GF Vip 6 si apre con una dolce sorpresa per Giucas Casella, in attesa di conoscere l’esito del televoto che lo vede contrapposto a Jessica Selassié per un posto tra i cinque finalisti di questa edizione. Il figlio James, per la seconda volta in sei mesi, entra nella casa del Grande Fratello ed è un fiume di lacrime.

"Sai quanto è difficile stare qua… ma te lo sei meritato tutto" ❤️ Un tuffo al cuore per il nostro Giucas… #GFVIP pic.twitter.com/8xGZeOOVXp — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Purtroppo per Giucas, l’avventura al GF termina pochi minuti più tardi, battuto al televoto da Jessica con percentuali bulgare.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è… GIUCAS! È quindi Jessica a staccare l'ultimo biglietto per la finalissima di #GFVIP! pic.twitter.com/9GhriIa1dj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

I cinque finalisti sono dunque Delia Duran, Lulù, Davide Silvestri, Barù e Jessica. Alfonso Signorini invita i concorrenti a pescare uno dei piramidali appoggiati sopra il tavolo davanti a loro: chi troverà il piramidale con la base dorata non solo andrà dritto al televoto finale a tre, ma deciderà anche la persona che dovrà stabilire gli ultimi due duelli di questa edizione. Alla fine, il più fortunato tra i cinque concorrenti rimasti è Barù, che dunque si assicura quantomeno il podio. Gherardo fa poi il nome di Davide, che a sorpresa sceglie di sfidare Lulù Selassié anziché Delia Duran, con la modella venezuelana che va automaticamente in sfida contro Jessica.

Davide sceglie di andare al televoto con Lulù: decide quindi di mettersi in gioco fino in fondo. Per differenza, la sfida successiva sarà invece tra Jessica e Delia… #GFVIP pic.twitter.com/yOLhTN55wE — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Sia per Davide che Lulù, due tra i papabili vincitori del Grande Fratello Vip 6, sono in arrivo due sorprese bellissime. La prima è per l’ex attore di Vivere, che può finalmente riabbracciare i propri genitori.

Il preciso momento in cui il cuore di Davide si è letteralmente sciolto ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/XHXXjswnT8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

La seconda invece è per Lulù, accompagnata in macchina fino all’ingresso dello studio televisivo del Grande Fratello dove ad attenderla c’è il fidanzato Manuel Bortuzzo con il pianoforte, pronto a dedicarle una bellissima canzone d’amore.

Lulù incontra il suo grande amore… ed è subito melodia… con bacio finale! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/gRjLF4G8x4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Arriva il momento di conoscere l’esito del secondo televoto della serata: il pubblico ha deciso di salvare Davide, che raggiunge così il suo amico Barù sul podio. Per Lulù quinto posto, anche se a detta di tanti telespettatori è lei la vincitrice morale di questa edizione.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è… Lulù! È quindi lei la quinta classificata di questa edizione! pic.twitter.com/Yei7Qo2xxF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Poco dopo viene decretata anche la vincitrice del televoto tra Delia Duran e Jessica Selassié. A spuntarla è Jessica, anche stavolta con percentuali altissime, a testimonianza di quanto il pubblico da casa la ami. Ma questo lo sapevamo già da tempo.

Il pubblico ha deciso che a dover immediatamente abbandonare la Casa è… DELIA! #GFVIP pic.twitter.com/70UhZmtTsP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

L’ennesimo televoto flash stabilisce il terzo classificato del Grande Fratello Vip 6: tra Davide, Jessica e Barù, a meritarsi la medaglia di bronzo virtuale di quest’anno è l’enologo toscano. Davide e Jessica si contenderanno la vittoria finale nell’ultimo televoto, quello più importante.

Il pubblico ha deciso che il terzo classificato di questa edizione di #GFVIP è… Barù! pic.twitter.com/VQIa09Xlpq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Dallo studio, Alfonso Signorini manda in onda i best moment dei due finalisti del Grande Fratello Vip 6. Davide e Jessica hanno modo di rivedere il loro intero percorso all’interno della casa più spiata dagli italiani, intuendo forse il motivo per cui sono così amati dal pubblico a casa.

Un viaggio incredibile dentro se stessa. La sua crescita all'interno della Casa è stata travolgente… "Oggi esiste anche Jessica". ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/jAk59gJayU — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

L’ultima emozione prima di conoscere il nome del vincitore del GF Vip 6 ce la regala il saluto finale di Davide e Jessica alla casa. Si spengono le luci, prima in giardino, quindi in veranda, poi in salone: come sempre, uno dei momenti di maggior impatto emozionale di tutti questi sei mesi.

Le luci della Casa e di questa edizione di #GFVIP si spengono alle spalle di Jessica e Davide… un ultimo saluto, prima di arrivare in studio e vivere l'emozione della proclamazione. 🙏 pic.twitter.com/7VjaMsVUmG — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Siamo giunti alla fine, è arrivato il momento di proclamare il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Il pubblico ha deciso che a vincere la sesta edizione del GF Vip è Jessica Selassié! La principessa etiope stravince con il 62% dei voti, contro il 38% delle preferenze di Davide.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6