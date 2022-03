Lunedì 14 marzo 2022, su Canale 5, si è concluso il Grande Fratello Vip 6. Leonardo Pasquinelli in qualità di Ceo di Endemol Shine Italy ha espresso un giudizio sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le parole di Pasquinelli

L’Amministratore Delegato di Endemol Shine Italy, ovvero il produttore, ha fatto un bilancio sul Grande Fratello Vip 6. Leonardo Pasquinelli si è detto soddisfatto per i risultati ottenuti dal reality show:

“Un’edizione incredibile, con ottimi ascolti e una fedeltà costante”.

Il diretto interessato ha spiegato che non è facile mettere su un programma con 49 prime puntate in prima serata, 183 giorni e 4.500 ore di diretta televisiva. Secondo Pasquinelli, la fine di un programma come il Grande Fratello Vip lascia alle persone che lo seguono un senso di vuoto, perché per settimane è stato al centro di discussioni e ha tenuto compagnia quotidianamente.

Alfonso Signorini elogiato dal Ceo

Leonardo Pasquinelli ha elogiato Alfonso Signorini per avere sposato il progetto tre anni fa. Non sono mancati i ringraziamenti a Canale 5 che ha deciso di fare suo il reality show. Secondo il Ceo di Endemol Shine Italy, il conduttore ha creduto nel lavoro svolto mettendoci passione e capacità nel trattare argomenti di vita quotidiana e portarli all’interno di un reality show. Come spiegato da Pasquinelli, Signorini ha dimostrato di essere adatto in ogni situazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, l’Amministratore Delegato ha ribadito che non è facile ottenere risultati simili in un programma che dura sei mesi. A tal proposito Pasquinelli è sicuro che la durata del reality show abbia influito: giorno dopo giorno, nella casa più spiata d’Italia sono stati introdotti temi attuali che venivano discussi nella vita reale.

Infine, Leonardo Pasquinelli si è detto soddisfatto per il successo ottenuto sotto vari aspetti:

“Siamo orgogliosi di creare lavoro per tanti e intrattenimento per milioni di telespettatori”.

Per il Ceo vincere la sfida durante una pandemia mondiale non era un risultato scontato. Per questo motivo il diretto interessato si è sentito in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo strepitoso successo.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6