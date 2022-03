Ha vinto Jessica, la più timida e silenziosa delle princess. Ormai tutti lo sappiamo. Ma il problema è che lo sapevamo anche ieri durante la finale del Grande Fratello Vip 6, prima ancora che si aprisse il televoto per decretare il vincitore tra Davide Silvestri e Jessica Selassié.

GF VIP 6, lo spoiler prima della proclamazione del vincitore

Dopo l’assegnazione del quinto e quarto posto, Alfonso Signorini ha aperto il televoto per i tre finalisti. Alla fine ad uscire dalla casa è stato Barù Gaetani, che a sorpresa era arrivato sin lì. Lui stesso ha dichiarato: “Già è tanto che sono arrivato qui“.

Ma poi, anziché riaprire il televoto per i due ultimi concorrenti rimasti, il Grande Fratello ha mandato in onda le percentuali, in cui era chiarissimo chi avrebbe vinto il reality di Canale 5. Infatti erano così:

Jessica 57%;

Davide 34%;

Barù 9%.

Un clamoroso autogol che ha annunciato chi avrebbe vinto di lì a poco. In fondo, bastava vedere la percentuale schiacciante di Jessica su tutti gli altri. Nessuno avrebbe avuto chance. Svista, superficialità, alla fine in tanti hanno notato il dettaglio.

GF VIP 6: Una finale senza emozione

È stata una finale senza grandi emozioni, ben lontana dall’ultima che ancora resta nei cuori dei telespettatori, tanto che su Twitter per tutta la sera c’era chi condivideva foto dell’anno passato. L’edizione delle donne, che vede ben due uomini sul podio. L’unico colpo di scena è stata l’uscita di Lulù al quinto posto, sebbene lei di essere nella top 3 l’avesse meritato eccome! Ma, alla fine, proprio la sua assenza dall’ultimo televoto ha permesso alla sorella di aggiudicarsi la vittoria, senza una dispersione di voti che altrimenti ci sarebbe stata.

Si chiude un’edizione baciata dagli ascolti e povera di contenuti, ristretta dentro triangoli e svariate figure geometriche, uscite infelici e tremende di alcuni concorrenti, situazioni che avrebbero meritato una squalifica e una palese parzialità alla conduzione. Un’edizione che sarà facile dimenticare, e da settembre si potrà iniziare un’altra volta ancora, con nuove dinamiche, nuovi concorrenti. Forse, l’unica parola che chiude meglio il cerchio di quest’edizione, l’ha detta Ilary Blasi ieri ad Alfonso Signorini: “BASTA!”.

