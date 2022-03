La storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan è giunta al capolinea e i diretti interessati hanno deciso di fare dell’ironia sulla vicenda. Attraverso dei video su Instagram, infatti, l’opinionista ha deciso di prendere in giro la sua ex sulla storia del numero di telefono lasciato all’agente. A scagliarsi contro la showgirl, però, ci ha pensato anche un’altra ex gieffina, ovvero, Soleil Sorge.

Biagio D’Anelli prende in giro Miriana

A un passo dall’inizio della finale del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha pubblicato un video su Instagram in cui ha preso in giro Miriana Trevisan. Nello specifico, l’ex gieffino si è servito dell’aiuto di altri ex coinquilini, tra cui Alex Belli, per mettere in scena un simpatico siparietto. Alcuni ex compagni d’avventura, infatti, hanno finto di avvicinarsi a lui per chiedergli il numero di cellulare, ma lui li ha liquidati dicendo di non poter fornire il suo recapito in quanto non ricordasse il pin.

Il tutto, chiaramente, è stato corredato da tantissima ironia finalizzata a prendere in giro Miriana. Ricordiamo, infatti, che i due si sono molto allontanati dopo l’uscita della showgirl dal programma. Le cause restano ancora un mistero in quanto i due hanno raccontato due versioni dei fatti completamente differenti.

La stoccata di Soleil Sorge contro la Trevisan

Ad ogni modo, come se non bastasse. Miriana Trevisan è stata protagonista anche degli attacchi di un’altra ex compagna d’avventura, ovvero, Soleil Sorge. Quest’ultima ha partecipato all’ultima puntata del GF Vip Party, con Gaia Zorzi e Giulia Salemi, e si è levata qualche piccolo sassolino dalla scarpa.

In particolare, le due conduttrici hanno chiesto alla Sorge di svelare quale sia stata la cosa più insopportabile vissuta in questo periodo di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, l’influencer, senza pensarci su neppure per un secondo, ha prontamente risposto che la cosa più insopportabile sia stata rappresentata indubbiamente dalla presenza di Miriana Trevisan.

La cosa/persona più insopportabile di questi 6 mesi. Soleil :” senza dubbio MIRIANA “

