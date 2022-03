A pochi giorni dalla messa in onda del Serale di Amici 21, Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La 56ene romana senza peli sulla lingua ha fatto il nome della sua allieva preferita.

Amici 21, per chi tifa Cuccarini

Lo scorso anno ad Amici, Lorella Cuccarini ricopriva il ruolo di insegnante di ballo. Quest’anno invece, è un’insegnante di canto. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata ha rivelato qual è la sua allieva preferita:

“Sa con chi sono felice di lavorare al Serale? Con Serena”.

Tra i preferiti di Cuccarini c’è una ballerina. A tal proposito la diretta interessata ha speso parole al miele per la ragazza. Secondo Cuccarini, Serena è la prova di quello che dovrebbe accadere nel talent show di Maria De Filippi:

“Serena è una scommessa vinta, un esempio di impegno e tenacia”.

A detta di Lorella Cuccarini, anche Alessandra Celentano ha compreso le qualità artistiche della ballerina

Il commento sui ragazzi del Serale

Cuccarini ha dimostrato di non riuscire a stare lontana dal suo “primo amore”. Nonostante ad Amici 21 ricopre il ruolo di coach di canto, la 56enne ha messo tra i preferito una ballerina. A questo punto non è chiaro quale sia la reazione di Aisha, Sissi e Alex. I tre allievi sono stati portati al Serale da Cuccarini perché trova che hanno una cosa in comune: la loro timidezza svanisce quando cantano.

Per quanto riguardo l’inizio del Serale, la coach in coppia con Raimondo Todaro ha spiegato che è un passo importante per i ragazzi della scuola. Il motivo? Prima erano alunni mentre ora si trovano ad essere professionisti e devono mettere in scena gli insegnamenti di questi mesi.

Lorella Cuccarini rivela cosa pensa dei suoi colleghi

La 56enne romana al Serale di Amici 21 è stata “accoppiata” con Raimondo Todaro. Nell’intervista Lorella Cuccarini ha speso parole al miele per il collega: entrambi nutrono lo stesso istinto di protezione verso i ragazzi. In merito agli altri colleghi (Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Veronica Peparini), la diretta interessata ha lasciato intendere che spesso mettono a dura prova la sua pazienza.

