Da sabato 19 marzo, su Canale 5, comincerà il Serale di Amici 21. Su Instagram, Veronica Peparini ha lanciato delle provocazioni e ha scaldato gli animi dei telespettatori. La maestra di danza, lo scorso anno ha portato alla vittoria Giulia Stabile: prima ballerina a vincere il talent show di Maria De Filippi.

Peparini carica i telespettatori di Amici 21

Tramite un post pubblicato, su Instagram, Veronica Peparini ha lanciato un messaggio ai telespettatori di Amici 21. La coreografa ha senza peli sulla lingua ha affermato di non avere paura di nessuno dei suoi colleghi:

“Ho sempre affrontato ogni tipo di sfida a testa alta rispettando tutti”.

A tal proposito Peparini ha spiegato di voler giudicare tutti gli allievi del Serale senza alcun preconcetto. La 51enne ha precisato che ogni edizione del talent show è diversa, quindi anche i ragazzi sono completamente diversi da quelli dello scorso anno. Parlando dei ragazzi di Amici 21, la diretta interessata ha chiesto ai suoi fan quali fossero i loro preferiti.

Serale Amici 21: Veronica in coppia con Anna Pettinelli

A pochi giorni dall’inizio del Serale di Amici 21, sono state formate le coppie di professori: Lorella Cuccarini (coach di canto) – Raimondo Todaro (coach di ballo), Rudy Zerbi (canto) e Alessandra Celentano (ballo), Veronica Peparini con Anna Pettinelli (rispettivamente insegnanti di ballo e canto).

Su Instagram, Peparini si è detta felice per essere stata “confermata” in coppia con Pettinelli. La diretta interessata ha ammesso che una “coppia vincente” non può essere cambiata. Veronica Peparini ha chiosato:

“Non vorrei non essere modesta…”

Infine, la 51enne ha domandato ai suoi follower se fossero contenti degli allievi che fanno parte della loro squadra. A tal proposito Peparini ha elogiato tutti i cantanti e i ballerini del suo team:

“Noi ci crediamo molto”.

