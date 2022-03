Nel corso della puntata di domenica 13 marzo di Verissimo, tra gli ospiti c’è stata anche Soleil Sorge. La ragazza è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, pertanto, ha avuto modo di aprirsi con Silvia Toffanin raccontando dei dettagli inerenti la sua recente esperienza nel reality show. Durante il dibattito, poi, l’influencer ha menzionato anche il suo attuale fidanzato ed ha svelato qualche retroscena su Alex Belli. Vediamo cosa è emerso.

Soleil Sorge rompe il silenzio sul suo fidanzato Carlo a Verissimo

Soleil Sorge è stata un fiume in piena con Silvia Toffanin durante la recente intervista a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa del programma, l’influencer non ha potuto fare a meno di dare qualche spiegazione sul suo fantomatico fidanzato, del quale tanto si è parlato, ma che mai è apparso pubblicamente. La ragazza ha esordito dicendo che lui esista eccome, anche se lo stesso Alfonso Signorini ha messo in dubbio la sua reale esistenza, proprio perché non è riuscito a beccarlo in nessun modo.

Ad ogni modo, lui c’è e, a quanto pare, sembra disposto a perdonare tutto quello che è accaduto nella casa del GF Vip. Soleil, infatti, ha ammesso di aver sbagliato per come ha agito con Alex Belli, tuttavia, ha detto di augurarsi che il suo attuale compagno Carlo possa comprenderla e perdonarla. La Sorge, poi, ha anche ammesso di essere assolutamente innamorata del suo fidanzato, pertanto, a Silvia è divenuto spontaneo chiederle per quale ragione avesse detto ad Alex di essere innamorata di lui.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’influencer parla di Alex Belli e svela cosa ci sia stato realmente tra loro al GF Vip

A tal proposito, allora, la giovane ha voluto fare una precisazione. Nello specifico, Soleil Sorge ha dichiarato di non aver mai detto di essere “innamorata” di Alex, ma di “amarlo come persona”. Questo, secondo il suo modo di vivere l’amore, è una cosa molto importante da specificare. Soleil, infatti, ci ha tenuto a precisare di non essere mai stata realmente innamorata di Alex. Silvia, allora, non ha potuto fare a meno di mostrarsi un po’ sollevata dall’apprendere questa notizia, in quanto non nutre una grande simpatia per l’attore.

Durante l’intervista, poi, la Toffanin ha anche chiesto alla sua ospite di svelare, una volta per tutte, se tra le e Belli ci sia stata un’intimità. A tal proposito, Soleil ha detto che non ci sia stato nulla di più di qualche bacio. I due, dunque, non sono mai andati oltre, come invece, avevano lasciato intendere Alex e Delia diverse settimane fa. Adesso tutto sembra acqua passata. Questa sera andrà in onda la finale del GF Vip e scopriremo chi sarà il quinto finalista e poi il vincitore di questa esilarante dizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)