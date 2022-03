Siamo arrivati finalmente al vivo della gara. Pochi istanti fa è stato annunciato il quinto finalista del Grande Fratello Vip 6 che determinerà l’inizio dei televoti per stabilire chi vincerà il reality di Canale 5.

Chi è il quinto finalista del Grande Fratello Vip 6

Mai televoto ha avuto esito più scontato come quello di stasera per decretare il quinto finalista. Infatti a vincere la nomination è Jessica Selassié con una percentuale schiacciante.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è… GIUCAS! È quindi Jessica a staccare l'ultimo biglietto per la finalissima di #GFVIP! pic.twitter.com/9GhriIa1dj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Un esito previsto da tutti i sondaggi. Infatti la princess è una grande candidata per la vittoria finale insieme alla sorella. Nessuna sorpresa dunque per il primo televoto della serata. Tant’è vero che la reazione sia nella casa che in studio è stata piuttosto tiepida, proprio per la prevedibilità di quanto accaduto. Del resto, Giucas Casella si trovava lì per pura fortuna e casualità.

Era già stato eliminato puntate fa, ma aveva con sé il biglietto di ritorno. Successivamente solo una concomitanza di fattori ha determinato la sua permanenza nella casa. Molto amato da tutti nella casa, il paragnosta è stato il “nonno” della GF VIP 6, ma, onestamente, il suo posto nella finale era gratuito. Molte persone lo avrebbero occupato meglio visto che sono state davvero protagoniste, come Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

Questa sesta edizione si è contraddistinta come l’edizione delle donne, eppure in finale sono arrivate solo tre, mentre sarebbe stata più corretta un’ultima serata di sole concorrenti del reality. Loro sono state protagoniste, loro hanno creato dinamiche, conflitti e in fin de’ conti, hanno portato avanti lo show per sei mesi. Una finale sottotono e, per certi versi, anche deludente.