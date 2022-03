Manila Nazzaro è stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 6. Al contrario dei suoi ex coinquilini, l’ex Miss Italia dopo l’eliminazione dal reality show non ha partecipato ad alcun salotto televisivo. Su Twitter, la diretta interessata ha spiegato i motivi della sua assenza.

Manila spiega perché è sparita

Di solito, tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dopo l’eliminazione vengono ospitati nei vari salotti televisivi Mediaset. A differenza degli altri “vipponi”, Manila Nazzaro è sparita dalla circolazione. La 44enne pugliese sta interagendo con i suoi fan solamente tramite social.

Su Twitter, la diretta interessata ha spiegato perché è sparita:

“Torno presto, ve lo prometto”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’ex gieffina con tono ironico ha invitato i suoi “seguaci” a non chiamare le telecamere di Chi l’ha visto per cercarla. Poi, Manila ha rivelato che dopo sei mesi trascorsi all’interno della casa di Cinecittà ha bisogno di ricaricare le pile. Nazzaro ha ringraziato i fan per il sostegno che le stanno dando in questo momento:

“Sto rinascendo grazie a tutto questo affetto”.

L’ex gieffina ammette: ‘Ho sbagliato’

Nel proseguo del suo intervento, Manila Nazzaro ha fatto mea culpa. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha spiegato di essere sempre stata sé stessa, ma questo non è bastato:

“Ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito”.

L’ex Miss ha sempre cercato di non deludere chi la seguiva e sosteneva da casa. Manila ha ringraziato i fan per coccolarla in questo momento difficile:

“Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere”.

Non è escluso che la 44enne abbia visualizzato alcuni video del percorso svolto all’interno del reality show. Di conseguenza, Manila potrebbe avere visto cose che non le sono piaciute nei suoi confronti. Ma non solo, l’ex gieffina potrebbe non avere gradito alcune sue prese di posizione all’interno del programma.

Leggi anche: Chi sarà il quinto finalista del GF VIP 6 secondo i sondaggi

Le prime parole dopo l’eliminazione

Arrivata nello studio del Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro aveva raccontato a Signorini di essere fiera del percorso svolto. Inoltre, la diretta interessata si era detta vittoriosa per avere affrontato un percorso di sei mesi, nonostante gli alti e bassi.

La 44enne aveva spiegato che spesso il suo essere taciturna e pacifista può essere scambiato per un atteggiamento falso. Secondo l’ex gieffina, la bontà non sempre viene compresa in programmi come il Grande Fratello Vip 6. Infine, la diretta interessata aveva confidato che la sua più grande paura è quella di deludere chi ha di fronte.

Potrebbe interessarti: Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip