Manca solo un giorno all’esordio della Pupa e il Secchione, tutto sembrava pronto, ma è successo qualcosa di inaspettato. Nelle ultime ore sono accaduti degli eventi che nessuno si aspettava e potrebbero mettere seriamente a rischio la partecipazione al reality di alcuni concorrenti.

Francesco Chiofalo di Tempation Island, Gianmarco Onestini del Grande Fratello e tanti altri sono parte del cast di quest’edizione condotta da Barbara D’Urso, a metà tra reality e show. Ma nelle ultime ore sono emerse alcune novità riguardanti due concorrenti che potrebbero mettere a rischio la loro partecipazione. A rivelarlo è Dagospia, che annuncia in anteprima un aggiornamento poco felice su Paola Caruso. La soubrette ieri è stata talmente male da essersi dovuta recare in ospedale. Ecco perché:

“Dandolo flash! La bombastiva Paola Caruso, concorrente della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” è stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano per un’allegria agli acari. La sciò- girl per mancanza di show era in isolamento in un hotel alla periferia di Roma. Riuscirà a recuperare per la prima puntata? Ah, non saperlo…”