Da martedì 15 marzo 2022, su Italia1, aprirà i battenti una nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Il programma è stato affidato a Barbara D’Urso e rispetto alle edizioni precedenti sarà completamente rinnovato.

La Pupa e il Secchione Show: anticipazioni prima puntata, 15 Marzo

A differenza degli altri anni, i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show ogni martedì potranno uscire dalla villa romana dove sono “reclusi”. Arrivati in studio, si metteranno alla prova e verranno giudicati da una giuria.

Come spiegato da Barbara D’Urso, le coppie sono 11 e saranno suddivise in due mondi completamente contrapposti. La conduttrice ha affermato che rispetto allo scorso anno, i concorrenti avranno un ruolo importante perché dovranno creare dinamiche con le loro storie. Inoltre, saranno protagonisti di scontri al vetriolo o sorprese.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La Pupa e il Secchione, il cast

A partire da martedì 15 marzo, i telespettatori su Italia 1 vedranno nel cast de La Pupa e il Secchione Show: Francesco Chiofalo, Aristide Malnati, Gianmarco Onestini, Denis Dosio, Nicolò Scalfi, Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez e Vera Miales.

La giuria è composta da tre persone molto note: Federico Fashion Style e Antonella Elia. Per quanto riguarda il nome del terzo giurato non è stato ancora svelato ufficialmente, anche se sembra quasi sicuro quello di Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione Show sulla scia del GFVip

Come accaduto con il Grande Fratello Vip 6, Mediaset Infinity ha deciso di mandare in onda uno speciale appuntamento con Pupa Party ogni martedì alle ore 20:30 in collaborazione con con Studio71 Italia. I conduttori dell’appuntamento digitale saranno Dayane Mello e Andrea Dianetti.

Inoltre, i telespettatori verranno messi al corrente su tutti i retroscena tramite il profilo social di Barbara D’Urso e del programma su Instagram, Twitter e Facebook. L’intento degli autori è quello di rendere il programma una trasmissione molto commentata sui social network. Grazie ai dibattiti scaturiti sui social, in studio si affronteranno ulteriori tematiche. Da non perdere l’hashtag ufficiale del programma #lapupaeilsecchioneshow.

Il comunicato stampa

Tramite un comunicato stampa è stata presentata la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Lo show in onda da martedì 15 marzo su Italia 1, è un programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice campana risulta essere anche tra gli autori insieme a Ivan Roncalli, Francesca Picozza e Emiliano Ereddia. La regia sarà a cura di Alessio Pollacci, Alessio Muzi. Il programma invece, è stato scritto da Valerio Maria Trapasso, Andrea D’asaro, Annalisa Fini, Fabrizio Gasparetto, Maria Grazia Giacente e Federico Lampredi.

Potrebbe interessarti: Dove seguire La Pupa e il Secchione Show