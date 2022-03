Per la finale del Grande Fratello Vip 6 arriva anche Ilary Blasi per una breve ospitata e subito il pubblico va in visibilio. Prima presentatrice del GF VIP e ora invece al timone dell‘Isola dei Famosi, è molto amata dai telespettatori, tanto che al suo arrivo Twitter vola con i messaggi di stima per lei.

Ilary TORNA TI PREGO! Fai lo sgambetto ad Alfonso e mandalo a casa! #gfvip — Ivan (@_yvanx) March 14, 2022

Ilary Blasi si complimenta con Alfonso Signorini, ma…

Ilary Blasi arriva al Grande Fratello Vip 6 ed è subito festa. Jeans e maglietta, nella sua semplicità chic, la conduttrice conquista subito tutti con il suo sorriso e la sua verve. Ed è subito siparietto con Alfonso Signorini a cui dice:

“Qui a cinecittà non c’era nulla, ormai è tutto gf! Avete conquistato tutto. Alfonso ti devo dire una cosa da amica, che gli altri non hanno il coraggio di dirti: basta! Da stasera sparisci. Trovati un hobby, comprati un cane. fatti ipnotizzare da giucas!“

La risposta del presentatore è epica: “Forse comincio a trombare. È da sei mesi che non si batte chiodo!“

Ed è un passaggio di testimone coi fiocchi: questa sera finisce #GFVIP ma da lunedì prossimo è tempo di #isola con Ilary Blasi! 😍 pic.twitter.com/TaDBLUNHdZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

La conduttrice provoca il direttore di Chi sull’esito della finale: “Secondo te chi vince?“, lui prima sembra cadere, poi replica:

“Io ho la mia idea… ma tu mi vuoi far licenziare così prendi il mio posto!”

ILARY RIPRENDITI IL GRANDE FRATELLO#GFVIP — peppe. 🏳️‍🌈🇪🇺 (@pezslaugh) March 14, 2022

Ilary Blasi e il suo matrimonio

Non può mancare il momento gossip sul matrimonio di Ilary Blasi. I vari rumor hanno dato più volte come definitiva la chiusura del suo rapporto tra lei e Francesco Totti, sempre smentite dai due, e Alfonso Signorini le dice:

“Ma è vero che siete divorziati in casa? Se vuoi ti presto Alex Belli!“

La presentatrice ride divertita e risponde subito:“Con tutta sincerità, come dicono a Roma, manco al balocco!”

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: le anticipazioni

La conduttrice del reality survivor di Canale 5 anticipa alcune novità su quest’edizione. Le coppie infatti non saranno solo quelle che sono state annunciate ufficialmente oggi, ma anche i concorrenti singoli si dovranno “accoppiare”. La battuta della conduttrice arriva subito:

“Volevo dire che la novità di quest’anno sono le coppie, ma qui ci battete, fate i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla“.

I due si passano il testimone con parole di grande stima l’uno per l’altra. Signorini con nostalgia afferma: “Chi l’avrebbe mai detto che ci saremmo trovati insieme qui tu ed io“.