Siamo arrivati alla fine dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip 6. Dopo 183 giorni le luci della casa si spegneranno. Chi sarà a farlo? Stasera scopriremo l’ultima persona che potrà concorrere per il montepremi finale, insieme ai quattro finalisti già votati dai telespettatori.

Le anticipazioni della quarantanovesima puntata, 14 Marzo

Siamo arrivati alla fine, ancora non si sa chi vincerà il Grande Fratello Vip, ma i pronostici danno un testa a testa tra le due sorelle Selassié. In attesa di scoprire chi si aggiudicherà il ricco montepremi, stasera ci saranno tantissime cose di cui parlare.

Durante la settimana Barù Gaetani e Jessica Selassié hanno avuto modo di chiarire e cercare un compromesso, ma Lulù Selassié ha dei seri dubbi sullo chef.

Le sorelle Selassié saranno protagoniste di un’esibizione canora sulle note di un brano di Selena Gomez. Come tre popstar mostreranno tutte le loro doti. Invece le finaliste faranno una performance tutte insieme con la musica di Lady Marmalade.

Il programma prodotto da Endemol Shine Italy chiude in positivo questa lunga stagione. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, insieme ad Alfonso Signorini, commenteranno il percorso compiuto dai finalisti, insieme agli ex concorrenti presenti in studio.

Le sorprese ai finalisti del Grande Fratello Vip 6

Lulù, Delia Duran, Davide Silvestri e uno tra Jessica e Giucas Casella, riceveranno una gradita sorpresa. Isolati dai loro affetti per mesi, potranno riabbracciare le persone care. Per Delia questo significherà Alex Belli, che potrà così consegnare un regalo speciale alla sua donna; invece per Lulù sarà Manuel Bortuzzo che ha tante cose da rivelare alla sua fatina.

Inoltre, Delia Duran riabbraccerà finalmente la madre, tanto citata dal compagno durante le sue visite. Davide invece rivedrà i suoi genitori molto fieri del comportamento tenuto dall’attore. Giucas potrà riabbracciare suo figlio James, già comparso nel reality di Canale 5 mesi fa.

Alex Belli e Soleil Sorge insieme

Nonostante Soleil Sorge ieri a Verissimo abbia dichiarato che con Alex Belli è finita per sempre, stasera i due saranno coinvolti nella finalissima dei musical con un balletto a due sulle note della canzone sanremese “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Del resto, chi meglio di loro può danzare la chimica artistica?

Aprite le orecchie, è tempo di anticipazioni per la finale di questa sera del #GFVIP! 💣#Mattino5 pic.twitter.com/gjCiZU2IpK — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022