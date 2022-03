I concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo sei mesi di permanenza all’interno della casa, perdono la pazienza molto facilmente. Le dinamiche che si sono susseguite nelle ultime settimane non hanno fatto altro che rendere la situazione ancora più incandescente.

Il rapporto tra Jessica e Lulù Selassié, inizialmente saldo, sta mostrando segni di cedimento. Nella serata di ieri, infatti, c’è stata un’accesa lite tra le due principessine. Come accaduto spesso in precedenza, il motivo della discussione è da ricercare nelle faccende domestiche. Lulù, desiderosa di aiutare nella preparazione di un dolce, si è unita a Jessica per dare il suo contributo, ma la sorella non ha affatto apprezzato il suo interessamento. Anzi, l’ha accusata di non riuscire a tenere in ordine la cucina.

GF Vip, Jessica Selassié perde il controllo: Lulù sotto accusa

Jessica e Lulù Selassié, fin dall’inizio di questa sesta edizione del GF Vip, hanno dimostrato di essere pronte a sostenersi a vicenda. Le discussioni scoppiate durante il loro percorso si sono risolte velocemente, senza lasciare strascichi. Nelle ultime ore, però, le due ragazze sono state protagoniste di un nuovo acceso scontro.

Lulù Selassié, vedendo Jessica impegnata nella preparazione di un dolce, ha deciso di raggiungerla in cucina per aiutarla. Quest’ultima, però, ha avuto da ridire sul modo di fare della sorella. A parer suo, infatti, Lulù stava prestando poca attenzione verso le condizioni della cucina. Per lei, avrebbe dovuto evitare di sporcare così tanto i mobili.

Jessica prende le distanze da Lulù: “Non ti vedo e non ti sento”

Lulù Selassié, ovviamente, si è opposta fermamente ai rimproveri della sorella. Dal suo punto di vista, non stava accadendo nulla di grave perché avrebbero potuto dedicarsi alla pulizia della cucina subito dopo aver terminato il dolce. Lulù, non riuscendo più a trattenere la rabbia, ha anche accusato la sorella di non essere normale.

Si può pulire, smettila. Puliamo alla fine. Basta. Ridicola ed è una scena ridicola.Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia

Jessica, infastidita dalle parole di Lulù, le ha risposto a tono sottolineando che, una volta terminato il GF Vip, non sarebbe più stata costretta ad averla sempre intorno:

Per fortuna che quando torniamo a casa, non ti vedo e non ti sento

Cosa accadrà nelle prossime ore? Le due sorelle riusciranno a lasciarsi questo spiacevole episodio alle spalle? E il pubblico terrà conto del loro litigio?