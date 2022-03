Siamo arrivati finalmente alla finale del Grande Fratello Vip 6. Dopo 183 giorni anche noi tiriamo un sospiro di sollievo perché le telecamere si stanno per spegnere sulla casa. Ma soprattutto Alfonso Signorini che potrà riposare sonni sereni dopo aver sbancato gli ascolti con l’edizione più lunga che sia mai esistita del reality di Canale 5.

Le parole di Alfonso Signorini per la finale del Grande Fratello Vip 6

Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa ai suoi amati “vipponi” ed entrare direttamente nella casa per salutargli e dargli la giusta carica per affrontare la serata. Ecco le sue parole:

“In questo momento non è facile fare intrattenimento per tutto quello che sta succedendo. Io in questi momenti ho in mente la frase che dicevano i miei nonni: – Spesso la vita non è la festa che sognavamo, ma finché siamo qui, balliamo-. E questa sera balliamo tutti insieme. Era il 14 settembre dell’anno scorso quando questa porta si è aperta per la prima volta, adesso tocca a me riaprirla”.

Il conduttore entra nella casa mentre i concorrenti sono freezati e li incoraggia ad affrontare la finale con uno spirito combattivo. Tutti lo guardano con grande emozione.

Questa sera sarà una continua emozione per i nostri VIP. E la prima ce la regala Alfonso… con un freeze ed un sentito augurio a tutti i concorrenti in gara. Grazie. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/clN2SeFyqP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

Le prime dichiarazioni dei finalisti del Grande Fratello Vip 6

Ritornato nello studio, Alfonso Signorini ha chiesto un pensiero ad ognuno dei concorrenti rimasti in gara. Tutti emozionatissimi hanno ricordato le cose più importanti per loro nel percorso che hanno vissuto.

Giucas Casella

“Ringrazio il grande fratello per avermi ridato vita. mi sento veramente libero”

Jessica Selassié

“Non mi sarei mai aspettata di arrivare in finale, sono fiera della persona che sto diventando”.

Delia Duran

“È stata un’esperienza unica, grazie alla possibilità che mi avete dato”.

Barù Gaetani

“Molto soddisfatto che ce l’ho fatta ad arrivare sin qui”.

Davide Silvestri

“Io mi porterò via i valori della vita, ho capito quanto sia inutile litigare per fare delle discussioni inutili”.

Lulù Selassié

“Grazie a voi abbiamo vissuto delle emozioni bellissime, mi porterò anche le cose brutte e qui ho trovato l’amore”.

… che la Finalissima cominci! E che vinca il migliore! 🏆 #GFVIP pic.twitter.com/IYskVwbFkE — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022