Siamo arrivati nel vivo della finale del Grande Fratello Vip 6. I giochi sono fatti e ora i cinque finalisti Jessica e Lulù Selassié, Barù Gaetani, Davide Silvestri e Delia Duran dovranno sfidarsi per scoprire chi vincerà il reality di Canale 5.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Grande Fratello Vip 6: come funzionano i duelli al televoto della finale

Ora che è stata decretata anche l’ultima finalista finalmente si potrà votare per far arrivare alla vittoria chi si desidera. Il meccanismo del Grande Fratello Vip 6 è questo: tutti i concorrenti riuniti attorno ad un tavolo, chi estrae la piramide con il cerchio dorato andrà direttamente all’ultimo televoto e potrà scegliere un concorrente che dovrà sfidare per primo qualcuno a sua scelta.

A trovare la piramide dorata è Barù Gaetani. Alfonso Signorini dice: “Ero sicuro che saresti stato tu! Io le cose me le sento“. Il nipote di Costantino Della Gherardesca decide che il primo concorrente a sfidare gli altri è Davide Silvestri.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Chi sfiderà Davide Silvestri?

L’ex attore di “Vivere” fa una mossa che nessuno si aspettava. Decide di sfidare Lulù Selassié al televoto, ecco perché:

“Io vado contro Lulù, lo so che sembra controproducente perché probabilmente vado contro quella più forte, ma tanto a questo punto non importa uscire prima o dopo. Prima non potevo nominarla e adesso finalmente posso“.

Il web di fronte al gesto si divide, tra chi la definisce un clamoroso autogol e chi apprezza la coerenza del concorrente. Un gesto sicuramente d’impatto, che però dà la misura della coerenza e forza del giocatore.

In realtà io non parlerei di coraggio di Davide…

Ricordiamoci che lui ricorda bene di aver perso il televoto per diventare finalista proprio contro Delia #gfvip #jeru #jessvip — Veins (@anna_ursula) March 14, 2022

Come funzionano i duelli del televoto finale?

Ora al televoto ci sono Davide Silvestri e Lulù Selassié. Dopo di loro ci saranno Delia Duran e Jessica Selassié. Infine chi vincerà i due televoti sfiderà Barù Gaetani, decretando così il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.