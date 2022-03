Antonio Medugno è stato tra gli ospiti della puntata del 13 marzo di Verissimo. Il ragazzo si è lasciato intervistare da Silvia Toffanin ed ha affrontato dei temi molto seri e delicati legati ai disturbi alimentari di cui ha sofferto nella sua vita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato inediti retroscena a riguardo menzionando anche un episodio accaduto poco prima di entrare nella casa del reality show. Ecco cosa è emerso.

Antonio racconta a Verissimo come siano nati i suoi problemi alimentari e il momento più basso

Nel corso della recente intervista rilasciata a Verissimo, Antonio Medugno ha parlato dei disturbi alimentari di cui ha sofferto. A tal proposito, il famoso tiktoker ha detto di aver cominciato ad avere dei seri problemi quando aveva 14 anni. Ad un certo punto della sua vita, infatti, smise di mangiare alcuni alimenti, in quanto la sola vista gli provocava nausea e vomito. Così, poco alla volta, cominciò a perdere peso in maniera troppo eccessiva.

Tutta la sua famiglia era estremamente preoccupata per lui, al punto da condurlo immediatamente presso dei medici allo scopo di scoprire la natura dei suoi disturbi. A quel punto, il ragazzo e la sua famiglia appresero che i problemi non avessero nessun’attinenza con la salute corporea, in quanto il problema fosse di natura psicologica. Antonio, così, sprofondò ancor di più nel suo malessere, arrivando a pesare addirittura 41 kg.

Un retroscena accaduto prima del GF Vip

In tutti questi anni, Medugno ha ammesso di non essere mai riuscito a capire quale sia stata la causa scatenante di questi disturbi. In seguito, poi, Antonio ha spiegato anche che al GF Vip ha avuto un crollo in quanto era la prima esperienza che viveva da solo, senza l’appoggio delle persone care. Inoltre, i primi giorni si sono rivelati piuttosto difficili in quanto i coinquilini non riuscivano a comprendere alcune sue necessità alimentari, pertanto, si sentiva solo e perso.

A tal proposito, Antonio ha spiegato un aneddoto accaduto poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Il giovane ha raccontato di avere difficoltà a mangiare alcuni alimenti ancora oggi, pertanto, sua madre è solita passargli tutti i legumi. Qualche giorno prima di cominciare l’esperienza del GF Vip, la donna gli preparò pasta e fagioli, sempre rigorosamente passati. Ad un certo punto, però, Antonio trovò una pellicina nel piatto e cominciò a stare male al punto da vomitare tutto. Insomma, una storia davvero particolare quella dell’ex concorrente del GF Vip, che staserà prenderà parte alla finale dallo studio, in cui scopriremo chi sarà il quinto finalista e il vincitore.

