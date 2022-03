Domenica 13 Marzo è andato in onda l’ultimo speciale di Amici prima del serale. Nell’ultimo daytime avevamo visto la formazione della prima squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, in questa puntata invece abbiamo scoperto le altre due squadre rimaste che si contenderanno la vittoria del talent show di Canale 5.

Amici 21, le tre squadre del serale

Le tre squadre del serale del serale di Amici 21 sono molto simili a quelle dell’anno passato, scopriamole insieme.

Il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è molto forte ed è anche quella che presenta più allievi. Nella squadra ci sono:

Calma (cantante) Carola Puddu (ballerina) Gio Montana (cantante) LDA (cantante) Leonardo Lini (ballerino) Luigi Strangis (cantante) Michele Esposito (ballerino)

La squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è formata da:

Aisha (cantante) Alex (cantante) Christian Stefanelli (ballerino) Nunzio Stancampiano (ballerino) Serena Carella (ballerina) Sissi (cantante).

Invece la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, già presentata nel daytime è costituita da:

Albe (cantante) Alice Del Frate (ballerina) Crytical (cantante) Dario Schirone (ballerino) John Erik De La Cruz (ballerino).

Come si evince da queste formazioni, esistono molte differenze tra le tre squadre del serale di Amici, soprattutto per numero di allievi all’interno della squadra. Questo costituirà un fattore di vantaggio per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano?