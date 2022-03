Soleil Sorge è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 6. Un’edizione questa che decisamente non ha regalato le stesse emozioni di quella passata, ma in cui la personalità divisiva e dirompente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è imposta in maniera piuttosto forte.

Mentre i suoi compagni d’avventura sono molto presenti nei vari programmi e sui social, lei appena uscita dalla casa è sparita per giorni.

Che cos’è successo a Soleil Sorge dopo il Grande Fratello?

Soleil Sorge dopo l’uscita di lunedì 7 Marzo, è sparita dal radar del gossip e dei social, per ricomparire poco prima della diretta di giovedì con un messaggio su Instagram di ringraziamento per tutti.

Gabriele Parpiglia a Casa Chi svela cos’è successo a Soleil Sorge dopo il Grande Fratello:

“No non c’è nulla nemmeno sui suoi profili è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni. Le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show. Dov’è adesso? Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato”.

Ma perché mai è stata privata del suo telefono personale e non ha potuto interagire sui social? A svelarlo è il giornalista di Chi:

“Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara d’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”.

Le parole di Gianluca Costantino

Soleil Sorge in questo momento è sulla cresta dell’onda. Sta vivendo il periodo massimo di celebrità dopo sei mesi nel reality e non è facilmente raggiungibile dagli altri. Sebbene abbia ripreso ad avere contatti con l’esterno, infatti domani sarà ospite a Verissimo, e sul suo account Instagram ieri ha condiviso dei momenti con i fan, non ha molto spazio per altri incontri.

Gianluca Costantino durante Casa Chi, ha dichiarato di aver cercato di contattarla privatamente appena uscita dalla casa ma non c’è riuscito, tanto che i suoi fan gli hanno suggerito di contattare la mamma per riuscire a parlare con lei.