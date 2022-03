A partire dal 15 marzo, su Italia 1, tornerà in onda La pupa e il secchione show. Si tratta di un’edizione molto attesa dal pubblico, soprattutto per i cambiamenti nel format e per la presenza di Barbara D’Urso. L’obiettivo sarà quello di combinare le vecchie dinamiche dello show con quelle tipiche dei reality.

Negli ultimi giorni, sono state diffuse maggiori informazioni sui protagonisti. Stando alle recenti anticipazioni, la conduttrice dovrà rapportarsi con un cast più variegato che mai.

La pupa e il secchione show: nel cast anche due volti molto noti

Il compito di Barbara D’Urso sarà quello di dare nuova vita a La pupa e il secchione show. Nel corso degli anni, lo show ha subito diversi cambiamenti, ma non sembra aver trovato ancora una formula davvero vincente. In questa edizione, la produzione ha prestato molta attenzione alla scelta del cast. I protagonisti, infatti, sono uno dei tasselli principali per raccogliere consensi da parte del pubblico.

È stato reso noto che, ad animare lo studio, ci saranno anche Mila Suarez e Vera Miales. La prima è, oltre che per il suo ruolo di modella e influencer, è conosciuta anche per essere l’ex compagna di Alex Belli. La donna, a causa degli eventi accaduti al Grande Fratello Vip, ha deciso di dire la sua sull’argomento e di lanciare pesanti accuse nei confronti dell’attore.

Vera Miales, al contrario, ha alle spalle un passato meno tormentato. È famosa per essere una modella molto apprezzata e per il suo rapporto con il compagno Amedeo Goria.

Nel cast ci saranno anche: Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Francesco Chiofalo e Paola Caruso.

Chi saranno i membri della giuria?

Durante ogni puntata, ad accompagnare Barbara D’Urso ci saranno tre giudici. Il loro compito sarà quello di valutare le performance delle pupe e dei secchioni. Al momento, per quanto riguarda la giuria, sono stati resi noti solo due nomi: Antonella Elia e Federico Fashion Style. Il terzo giudice sembra essere Soleil Sorge, uscita dal Grande Fratello Vip 6.

Barbara D’Urso, dopo il ridimensionamento di Pomeriggio 5, sembra lieta di poter intraprendere questa nuova avventura. Ha descritto lo show come un mix tra reality, storie e divertimento.