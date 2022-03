Intervenuta a Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 11 marzo su Canale 5, l’ex moglie di Alex Belli ha rivelato cosa pensa di Soleil Sorge. Inoltre, Katarina Raniakova ha rivelato di avere ricevuto anche lei una collana “speciale” dall’ex marito.

Cosa pensa l’ex moglie di Belli di Soleil?

Katarina Raniakova è stata sposata con Alex Belli. Intervenuta a Pomeriggio 5, la diretta interessata ha detto a Barbara D’Urso cosa pensa di Soleil Sorge. Katarina ha confidato di avere visto come si è comportata la influencer italo-americana durante la semifinale del Grande Fratello Vip 6:

“Ho visto Soleil che ieri sera si è comportata come una grandissima signora”.

L’ex moglie di Belli ha apprezzato il modo in cui l’ex gieffina si è comportata lontano dalla casa di Cinecittà. Fino a ieri, Katarina non aveva mai espresso un commento su Sorge. Al contrario, aveva sempre speso parole al miele per Delia Duran – attuale compagna di Alex – e Mila Suarez – ex compagna di Belli. A proposito di Mila, Raniakova ha rivelato di non avere mai avuto contatti con la modella, ma le sta abbastanza simpatica tanto che una volta le ha inviato un messaggio.

Scoppia il collana-gate

A Pomeriggio 5, Katarina Raniakova ha parlato anche della collanina che Alex Belli ha regalato a Soleil Sorge per suggellare la loro amicizia. Come spiegato dall’ex attore di Centovetrine, sul ciondolo c’è la formula Dirac incisa, ovvero un equazione dell’amore. A tal proposito l’ex moglie di Belli ha affermato di non avere mai ricevuto medagliette che parlassero dell’amore libero, perché non l’ha mai praticato.

Tuttavia, l’ospite di Barbara D’Urso ha sostenuto che Alex doni una collanina a tutte le sue donne:

“Questa collana in particolare non me l’ha fatta, però ne ho una che poi ha regalato identica a Mila e Delia”.

Insomma, Katarina Raniakova ha spiegato che il suo ex marito era molto generoso in fatto di regali.

