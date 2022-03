L’Isola dei Famosi 2022 sta per arrivare sui nostri teleschermi. Appena terminato il Grande Fratello Vip 6, il doppio appuntamento verrà immediatamente sostituito dal reality survivor di Canale 5. Così per tutta questa settimana, una volta rivelati gli opinionisti e l’inviato esterno, anche i concorrenti pian piano vengono annunciati.

Isola dei Famosi 2022, ecco chi è il nuovo concorrente ufficiale

Oggi è stato annunciato un nuovo concorrente, della cui partecipazione però già si parlava da settimane: Nicolas Vaporidis. L’attore gareggerà da solo. Sparito negli ultimi anni dai teleschermi, è stato per tanto tempo un idolo delle teenager grazie al film “Notte prima degli esami” che l’ha lanciato.

Ora, quarantenne, divorziato da Giorgia Surina, ha fatto la sua ultima apparizione in televisione nella serie tv “6 passi nel giallo” del 2012, per la regia di Edoardo Margheriti. L’Isola dei Famosi riuscirà a rilanciare la sua carriera? Lo scopriremo in questi mesi.

Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore… e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago di #Isola pronto a sbarcare in Honduras! 🏝 pic.twitter.com/e24oHbGgz1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 12, 2022