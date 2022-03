Il rapporto tra Jessica Selassié e Barù, nato nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. La principessina, fin dall’inizio, ha dimostrato di provare profondo interesse per lui. Le sue attenzioni, però, in più occasioni, sono state brutalmente respinte. Prima della crisi definitiva, sembrava che qualcosa stesse cambiando. Barù appariva più predisposto al dialogo e al contatto fisico. Negli ultimi giorni, però, la situazione è precipitati fino a raggiungere il punto di non ritorno.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha provato a scusarsi con la ragazza, ma lei non ha accettato di buon grado le sue parole.

GF Vip, Barù deluso: le scuse a Jessica Selassié

Barù, dopo le parole dette a Jessica, si è reso conto di aver esagerato. Il suo sfogo, infatti, oltre a non essere piaciuto ai telespettatori, ha fatto allontanare anche la principessina. La ragazza, disposta a sopportare tutto per lui, ha deciso di mettere la parola fine.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Barù, in un discorso molto commovente, ha rivelato a Jessica Selassié di volerle bene e di non far fatto nulla di sbagliato. Non vuole giocare con i sentimenti di nessuno, soprattutto se in ballo c’è una persona come lei. Per Barù, la lunga permanenza nella casa del GF Vip contribuisce a fiaccare gli animi e ad amplificare le emozioni:

Anch’io dopo due mesi e mezzo mi sento solo, voglio dell’affetto e ben venga, magari non sono io quello che cerchi sicuramente

Potrebbe interessarti Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming

Jessica Selassié ancora furiosa con Barù

Jessica Selassié, però, questa volta non è stata affatto comprensiva. La concorrente, incapace di sopportare oltre questa situazione, gli ha risposto a tono affermando che, per lei, i sei mesi all’interno della casa del GF Vip non c’entrano nulla. Jessica ha ammesso di essersi sempre fidata di Barù. Non ha mai messo in dubbio le sue parole, ma questo atteggiamento, evidentemente, non era contraccambiato.

La principessina ritiene di aver mantenuto la lucidità in ogni momento del gioco, anche quando gli altri non erano più in grado di farlo.

Come evolverà il loro rapporto? I due si riavvicineranno? O Jessica deciderà di allontanarsi definitivamente? Per scoprirlo non bisognerà fare altro che attendere la puntata di lunedì del reality più amato dagli spettatori.