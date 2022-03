La finale del 14 marzo si avvicina, è normale dunque che tra il pubblico cresca l’attesa su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6. All’inizio tutti o quasi davano per favorita assoluta Soleil Sorge, ma a distanza di quasi sei mesi la situazione è molto diversa. Da quando Alex Belli è uscito dalla casa, con un colpo di scena degno di nota, l’influencer italo-americana ha perso il suo punto di riferimento numero uno. Ed è andata ancora peggio con l’ingresso a sorpresa di Delia Duran, la moglie dell’attore: nel giro di un paio di settimane la sua principale antagonista non solo l’ha battuta al televoto ma è anche riuscita a diventare la prima finalista di questa edizione. Un capolavoro. Ma c’è di più, perché Soleil non è riuscita nemmeno ad arrivare in finale, battuta al televoto decisivo da Davide Silvestri nel corso della terzultima puntata del reality.

I pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip 6 tengono ovviamente conto dell’evoluzione degli ultimi mesi. Ecco perché oggi le quote dei principali bookmaker italiani vedono come favorita assoluta Jessica Selassié.

La principessa etiope, la sorella più grande delle Selassié, è la vincitrice annunciata di questa sesta edizione, nonostante non rientri tra i finalisti del Grande Fratello Vip 6. Ma scopriamo quali sono le previsioni degli scommettitori sulla finale che si terrà lunedì 14 marzo in prima serata su Canale 5.

Pronostici sul vincitore del Grande Fratello Vip 6

Ecco le quote sul vincitore del Grande Fratello Vip 6 di Snai.

Quote Snai

Jessica Selassié: 2.50

Davide Silvestri: 2.75

Lulù Selassié: 2.75

Delia Duran: 7.50

Barù: 7,50

Giucas Casella: 25

ULTIMO AGGIORNAMENTO: venerdì 11 marzo.

Il percorso di Jessica Selassié

I pronostici del Grande Fratello Vip 6 sembrano concordare sul nome di Jessica Selassié come favorita per la vittoria finale, al pari della sorella Lulù. Dopo essere partita in sordina, Jessica ha monopolizzato l’attenzione degli utenti sui social per la sua pseudo-relazione con Barù, tanto da far nascere l’hashtag più twittato della sesta edizione: #jeru. Non solo, è l’unica ad avere un suo personale hashtag come ce l’aveva Tommaso Zorzi lo scorso anno: #jessvip. Corsi e ricorsi storici.

Gli eventi dell’ultima settimana sembrerebbero aver dato a Jessica la spinta decisiva nel conquistare una vittoria che, giorno dopo giorno, appare sempre più scontata. Dopo aver fatto sognare migliaia di fan per la storia nata all’interno della casa con Barù, ha visto aumentare a dismisura la sua popolarità tra il pubblico in seguito alle battute poco carine di Alfonso Signorini in puntata e le offese ricevute alle spalle da Gherardo Gaetani. Tanto basta per avere un fandom nettamente superiore a quello di tutti gli altri quattro finalisti arrivati all’ultima puntata del 14 marzo, gli stessi che hanno deciso tutte le nomination più importanti nel corso dell’ultimo mese e mezzo, compresa l’eliminazione di Soleil e la conquista della finale da parte di Delia, Davide e Barù. Tra l’altro, i sondaggi su chi sarà il quinto finalista del Grande Fratello Vip 6 non mentono.

Il percorso di Lulù Selassié

Un altro nome dato in pole position per la vittoria del GF Vip 6 è quello di Lulù Selassié. Amatissima sui social, finora la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo è l’unico sentimento reale che il pubblico da casa ha avuto il piacere di vedere in quest’edizione contrassegnata dalla chimica artistica prima di Alex Belli e Soleil Sorge, e l’amore libero sempre tra Alex e la moglie Delia Duran. Non bisogna poi dimenticare l’importante endorsement ricevuto a livello internazionale nientemeno che dalla rapper statunitense Cardi B.

Di fronte a Jessica paga probabilmente qualche attacco di troppo all’indirizzo della sorella, soprattutto quando dopo il racconto della linea della vita di Jess ha cercato di farla passare come stratega (senza peraltro riuscirci). Negli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello avrà comunque modo di rifarsi, sparanzo a zero contro Barù a ripetizione, dopo le parole inqualificabili pronunciate dal nobile toscano all’indirizzo della loro famiglia durante un confessionale mandato in onda nella semifinale di giovedì 10 marzo. E in ogni caso, anche se non vincesse, Lulù può essere cerca di aver incontrato l’anima gemella all’interno del reality, e fan insospettabili, non ultimo Rocco Siffredi.

Il percorso di Davide Silvestri

Davide Silvestri è il terzo finalista del Grande Fratello Vip 6 dopo Delia Duran e Lulù Selassié. Decisiva per lui la vittoria al televoto contro Soleil Sorge, quando nessuno credeva possibile che il pubblico lo votasse per approdare alla finalissima del 14 marzo. Escluso Giucas, è il concorrente che si è esposto di meno nella casa del GF, dove verrà ricordato soprattutto per il pane e le pizze. Se lo scorso anno Andrea Zelletta si era meritato l’appellativo di “comodino”, l’edizione di quest’anno passerà alla storia per l’introduzione di un nuovo soprannome: “pan bauletto”, come viene chiamato Davide dai Jerù, i fan di Jessica e Barù. Fin dall’inizio ha stretto un rapporto speciale con Soleil e Alex, salvo poi allontanarsi prima dall’attore e poi dall’influencer (con quest’ultima però ha fatto pace dopo pochi giorni), a due settimane dal televoto che lo avrebbe portato in finale.

Un altro legame molto forte che Davide ha instaurato nella casa del Grande Fratello è quello con Barù. Negli ultimi tempi i due sono diventati inseparabili, forse troppo, tant’è che Silvestri viene accusato dai numerosi utenti sui social di aver fomentato Gherardo contro le principesse Selassié, con le conseguenze che tutti noi conosciamo bene. In più di un’occasione ha ammesso che il suo sogno era quello di arrivare in finale, e adesso che vede il traguardo a un passo crede fermamente di poter vincere il reality. D’altronde le quote dei bookmaker credono a questa possibilità, alla luce del televoto vinto contro Soleil, ma secondo la nostra modestissima opinione Davide non ha alcuna speranza in un televoto contro Jessica Selassié. Purtroppo.

Il percorso di Barù

Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani, merita un discorso a parte. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è stato da subito divisivo: o si ama o si odia. Probabilmente Jessica ha scelto la prima via, altri ancora la seconda, è indubbio però che sia uno dei protagonisti di quest’edizione, anche se in puntata non ha mai ricevuto il giusto spazio, soffocato dal triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Barù resta una scheggia impazzita: da una parte potrebbe stravincere il GF Vip 6, dall’altra uscire per squalifica.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 6 possiamo sbilanciarci dicendo che Barù non ha alcuna speranza di vincere. Non tanto per un discorso di strategia, a cui continuiamo a non credere nonostante tutto, quanto per una questione di umanità nei confronti di Jessica. Durante la semifinale, quando Alex Belli ha avuto un confronto surreale con lui, la principessa etiope ha scoperto per la prima volta che il nipote di Costantino della Gherardesca ha sparlato di lei a sua insaputa, proferendo parole che non sono passate di certo inosservate nemmeno agli occhi dei Jerù. E se è vero che ha raggiunto la finale unicamente grazie ai voti del fandom, è altrettanto vero che uscirà con uno schiocchio di dita appena affronterà il prossimo televoto. Purtroppo.

Gli altri

Non vogliamo prendere in considerazione Delia Duran soltanto perché il voto della finale è diverso da tutti gli altri: non si può votare contro qualcuno, ma si deve compiere una scelta ben precisa. E proprio per questo facciamo fatica a vedere Delia vincitrice del Grande Fratello Vip di quest’anno, così come i bookmaker, anche se nelle quote la modella venezuelana non è poi così lontana rispetto ai primi.

Infine rimane Giucas Casella, al televoto contro Jessica Selassié per la conquista di un posto nella finale del GF Vip 6. L’illusionista più famoso della televisione italiana non vincerà il televoto, né tantomeno il Grande Fratello Vip, ma possiamo definirlo ugualmente il vincitore morale di questa edizione. La sua immagine ne esce notevolmente rafforzata, consapevole di aver compiuto un percorso lineare, mai sopra le righe, lucido fino alla fine, dimostrando di aver capito Jessica quanto più non abbia fatto Barù né molti altri inquilini rimasti dentro la casa. E chissà che con la sua saggezza non riesca a trovare le parole giuste per confortare la Selassié e farle capire che una volta fuori riuscirà sicuramente a trovare anche lei la sua anima gemella.

***Per quanto riguarda Soleil Sorge, il suo problema è stato che il GF non sia finito a dicembre, ma sia proseguito per altri tre mesi, durante i quali ha fatto terra bruciata attorno a sé sia nella casa che fuori. L’esercito di Soleil, come si fanno chiamare i suoi fan, è sì importante numericamente parlando, ma non così decisivo come invece può essere il voto di altri milioni di italiani che la pensano in maniera diversa da lei.****

***AGGIORNAMENTO: Soleil Sorge è stata eliminata a tre puntate dalla fine.

***Il vero outsider? Kabir Bedi. L’attore indiano, noto al grande pubblico per aver recitato nello sceneggiato televisivo Sandokan, è il prototipo di concorrente ideale per raccogliere un consenso trasversale, elemento questo fondamentale in ottica finale. È pur vero però che dovrà avere fortuna anche nei prossimi televoti che lo vedranno protagonista, evitando il più possibile di finire in nomination insieme a due o più pezzi da novanta.***

***AGGIORNAMENTO: Kabir Bedi è stato eliminato a un mese dalla finale.

E con questo è tutto: chi vincerà il Grande Fratello Vip 6 secondo voi? Avete in mente un nome diverso da quelli citati qui sopra? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6