Attraverso la pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” sono trapelate le nuove anticipazioni della registrazione del talk show pomeridiano risalenti al 10 marzo. Ormai lo staff sta registrando quasi sempre il mercoledì e il giovedì e quanto accaduto nella puntata di ieri è davvero interessante. Al trono over, infatti, una coppia è giunta al capolinea, mentre un’altra pare stia per sbocciare. In merito al trono classico, invece, Matteo ha preso una decisione che ha fatto un po’ innervosire Federica. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Matteo fa infuriare Federica, Pinuccia di nuovo in lacrime a Uomini e Donne

Nel corso della puntata registrata il 10 marzo di Uomini e Donne ci sono state accese discussioni. Partendo dal trono classico, Matteo è andato a riprendere Federica nella registrazione precedente a questa. In esterna, però, ha deciso di portare solo Valeria e la cosa non è affatto piaciuta alla sua rivale. Federica, infatti, ha sbottato duramente contro il tronista e si è aperto un piccolo dibattito. Successivamente, però, i due hanno ballato insieme e si sono molto avvicinati.

Di Luca, invece, non si è affatto parlato. Al trono over l’attenzione è ricaduta su Pinuccia. La donna, ormai, è divenuta il bersaglio di Tina Cipollari e la cosa sta generando parecchio sgomento. In studio, infatti, le due hanno avuto una nuova e aspra discussione, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa. Pinuccia, poi, ha chiesto di uscire con Mauro, ma lui non ha accettato. Ci ha pensato Alessandro a ripristinare il sereno concedendo un bel ballo all’arzilla signora del parterre femminile.

Decisioni drastiche e liti nella registrazione del 10 marzo

Per quanto concerne Ida e Alessandro, invece, i due sono giunti ad un punto di rottura definitiva. La coppia, infatti, si è accomodata al centro dello studio e si è cimentata in un confronto. Al termine, però, hanno preso la decisione di interrompere la loro conoscenza a causa di troppe inconciliabilità caratteriali. Questa scelta è stata molto sofferta per la Platano che, infatti, è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi, poi, ha provato a consolarla facendo entrare in studio un ballerino di Amici, Umberto. I due, così, hanno ballato salsa.

Successivamente, poi, c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano sta conoscendo due dame, Alessandra e Aneta. Questo, però, ha fatto nascere una lite con Diego in quanto una delle due era una sua frequentante. I due si sono duramente scontrati, ma poi il battibecco è stato arginato anche dall’intervento della padrona di casa.

