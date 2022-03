La finale del Grande Fratello 6 si avvicina e tutte le persone pronosticano su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6. Ieri sera sono stati eletti i quattro finalisti, ma ne manca ancora uno. Infatti al televoto per il quinto finalista ci sono Giucas Casella e Jessica Selassié. I sondaggi non hanno dubbi: la vittoria della princess dovrebbe essere schiacciante.

In questo clima da “fine anno scolastico” ex concorrenti ed opinionisti si sbizzarriscono sulle ipotesi della finalissima di lunedì 14 Marzo.

Leggi anche: Come vedere le repliche del Grande Fratello Vip 6

Le parole di Rosalinda Cannavò sulla papabile vincitrice del GF VIP 6

Ieri è stata pubblicata l’intervista a Casa Chi di Nathalie Caldonazzo, che ha sparato a zero su vari concorrenti, come vi abbiamo raccontato stamani. Ma su qualcuno ha speso belle parole. Infatti interrogata su chi dovesse vincere il Grande Fratello Vip 6, la showgirl ha risposto:

“Delia, Delia, Delia for president. Sì, assolutamente. È troppo un’amica, una bella persona. Nonostante i suoi amori liberi, le sue idee un po’ folli, lei rimane una donna fragile, pura, forte allo stesso tempo e una grande amica: viva Delia, io tifo per lei. È la meno falsa di tutte”.

Anche Rosalinda Cannavò è voluta intervenire sul pensiero dell’ex compagna di Massimo Troisi, spendendo belle parole nei suoi confronti:

“È vero, la conosco e posso confermare. La conosco da tantissimi anni ed è una ragazza super semplice, dolce, mai gelosa verso le altre donne… posso confermare tutto. Molto generosa, è vero”.

Questi endorsement basteranno per portare l’ex moglie di Alex Belli alla vittoria finale? Se così fosse ancora di più la venezuelana dovrebbe ringraziare Soleil Sorge, perché – come ha detto ieri Alfonso Signorini – è grazie a lei che è arrivata a quel punto del programma. Infatti, checché se ne pensi dell’influencer, il ruolo con cui è entrata la modella nel reality già in corsa, è quello di moglie tradita che ha una rivalsa sul marito fedifrago e sull’amante. Slegata da questa dinamica avrebbe faticato di più nel farsi conoscere e apprezzare. Invece, grazie alla sua parte nella soap opera Belliful, è riuscita ad attirare la simpatia di tutte le persone tradite e umiliate a causa del proprio partner.