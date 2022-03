“Tutti erano in riverenza verso di loro. Quello che non ho trovato giusto è sottolineare che c’è questo bisogno economico. Come hanno detto Manila e tanti altri se siamo lì è perché tutti ambiamo alla vincita”.

Sebbene abbia avuto dei contrasti più forti con Jessica Selassié, è invece sulla sorella più piccola che spende le parole più velenose:

“Lulù piacerà per l’80% per questa storia d’amore con Manuel, che è una storia bellissima. Credo che amare un ragazzo come Manuel sia semplice perché ha dato il suo cuore in mano a Lulù. Lei è molto capricciosa, ogni due per tre c’era un motivo per cui lei non poteva fare una cosa o sopportare una cosa”.

Anche in questo caso l’ex compagna di Massimo Troisi dimostra quanto poco le interessi di attirarsi la simpatia delle persone e continua a mettersi contro i fandom che stanno bene o male, dettando le redini del televoto. Infatti Lulù Selassié è una dei quattro finalisti, probabilmente anche la potenziale vincitrice del reality di Canale 5, mentre la sorella Jessica, in questo momento al televoto per l’elezione del quinto finalista, secondo i sondaggi dovrebbe vincere senza alcun problema la nomination contro Giucas Casella.

Sebbene sia proprio grazie ai voti raccolti da Clarissa Selassié che è riuscita a vincere la prima nomination, non è minimamente interessata ad una riappacificazione con le sorelle.

Il rapporto con Barù