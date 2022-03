Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di giovedì 10 marzo. Di seguito le ultissime notizie sulla quarantottesima diretta in onda in prime time su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Barù e Manila Nazzaro? Chi ha abbandonato la casa al termine dell’ennesimo televoto flash? E chi è il quarto finalista di questa edizione? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri e i video più importanti della serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantottesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il ritorno in casa di Soleil Sorge, l’ultima eliminata dell’appuntamento di lunedì scorso. Sulla carta Soleil dovrebbe avere un confronto di fuoco con Manila Nazzaro, Jessica e Lulù Selassié, per via della nomination strategica della scorsa puntata che ha di fatto decretato l’eliminazione di Soleil, ma qualcosa è andato storto. L’italo-americana si è presentata in una veste completamente diversa da quella indossata negli ultimi sei mesi nella casa del Grande Fratello, mostrando il suo lato buonista. La reazione di Alfonso Signorini, che evidentemente attendeva questo momento con trepidazione, è tutto un programma.

Si ritorna poi in studio, dove il conduttore chiede a Miriana Trevisan gli ultimi aggiornamenti della sua storia con Biagio D’Anelli. L’ex gieffino, opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5, ha lasciato la showgirl nelle ultime ore, dopo aver ricevuto quello che lui sostiene essere un “4 di picche”. La verità di Miriana è però un’altra: la Trevisan ribadisce la sua intenzione di parlare con Biagio, confermando inoltre la volontà di stare con il figlio e la propria famiglia nei primi giorni dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip. Biagio non le crede, continuando a rinfacciarle il silenzio assordante subito dopo l’uscita dalla casa.

Le versioni di Biagio e Miriana non combaciano… e tutto porta iad una serie di accuse. Cosa sta succedendo tra loro? #GFVIP pic.twitter.com/CS9LqHmVLn — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Uno dei momenti più iconici della serata di ieri lo ha regalato Alex Belli e il confronto surreale a distanza con Barù. In una performance attoriale degna di nota, Alex ha inveito dallo studio contro il malcapitato Gherardo, attaccandolo sul comportamento poco chiaro (per usare un eufemismo) nei confronti di Jessica, e avvertendolo di come tutte le donne lo stiano guardando nella sua avventura non così edificante nella casa del Grande Fratello Vip. Al termine della prova, il ringraziamento al pubblico da parte dell’ex attore di Centovetrine è ancora più surreale.

No, a quanto pare non ci sarà nessun caffè fuori da #GFVIP per Barù e Alex… pic.twitter.com/qSWdg6m1Vi — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Poco prima di conoscere il nome del primo eliminato della serata, Alfonso Signorini dedica uno spazio rilevante a Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti che più hanno rappresentato la prima parte della sesta edizione di quest’anno. Le parole di Manuel colpiscono nel profondo Alfonso, che non nasconde la sua emozione di fronte al nuotatore azzurro. Un’altra, l’ennesima, lezione di vita da parte di un giovane uomo che ha ancora tanto da insegnare al pubblico a casa e agli stessi concorrenti del Grande Fratello Vip. Significativa anche la reazione delle due opinioniste del programma, Adriana Volpe da una parte e Sonia Bruganelli dall’altra. Immancabile poi il riferimento a Lulù Selassié, con cui intende andare a convivere subito dopo la finale.

Ed ecco arrivare il momento del primo verdetto della serata. Tra Barù e Manila, il pubblico ha deciso che a lasciare la casa del Grande Fratello Vip è Manila Nazzaro. Netta la vittoria di Barù contro l’amica di Miriana Trevisan, grazie anche all’appoggio incondizionato dei Jerù, come si fanno chiamare gli utenti che credono a un’ipotetica storia d’amore tra Barù e Jessica al termine del reality, un’ipotesi che va a scemare con il trascorrere dei giorni e delle ore.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è… MANILA! pic.twitter.com/TN6OE9Ekad — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Pochi minuti dopo l’eliminazione di Manila Nazzaro, i concorrenti rimasti in gioco devono decidere chi portare con sé in finale. Delia Duran sceglie Jessica, Lulù fa il nome di Sophie, mentre Davide Silvestri prima tende la mano a Barù, poi cambia idea su richiesta dello stesso Gherardo e salva Giucas. A questo punto, Barù deve scegliere chi sfidare al televoto flash per restare nella casa del Grande Fratello Vip: tra Jessica, Sophie e Giucas, la sua scelta ricade sull’ex tronista. Alfonso Signorini dunque apre il secondo televoto della serata, con il pubblico chiamato a votare per il quarto finalista. Il concorrente che riceverà meno voti sarà invece eliminato.

Il televoto flash è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Barù e Sophie. #GFVIP pic.twitter.com/dFpZIFDD8j — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Mai come questa puntata è stato sviscerato il tema sul rapporto instaurato all’interno della casa tra Jessica Selassié e Barù. Finalmente la principessa etiope ha potuto vedere i video in cui il nobile toscano usa espressioni poco carine (ancora una volta per usare un eufemismo) nei suoi confronti, parole che suscitano in lei e nella sorella Lulù una reazione di ferma condanna. Poi però, in un modo o nell’altro, Barù riesce a far credere a Jessica di volerla frequentare una volta terminato il programma, prima come semplice amica per poi correggersi e nascondersi dietro a un “vediamo” che può dire tutto il contrario di tutto. Ma non per i Jerù, ovviamente.

Tensioni, incomprensioni… forse strategie? Nessuno lo sa… Ma una cosa è certa, tra Barù e Jessica è sempre un'altalena di emozioni. #GFVIP pic.twitter.com/DlqEexkpWF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Ed ecco arrivare la seconda eliminazione. Il pubblico ha deciso che a dover immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6 tra Barù e Sophie è la fidanzata di Alessandro Basciano. L’ex tronista saluta così la scena a un passo davvero dalla finalissima di lunedì. Ancora Gherardo Gaetani non lo sa, ma la sua vittoria al televoto contro Sophie gli è valsa anche la nomina a quarto finalista del reality.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… SOPHIE! #GFVIP pic.twitter.com/11wVl1Dmxc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022

Gli ultimi due concorrenti rimasti, Jessica e Giucas Casella, vanno così in automatico al televoto. Il pubblico è chiamato a decidere chi tra la più grande delle sorelle Selassié e Giucas sarà il quinto finalista della puntata di lunedì.

