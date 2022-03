Durante la messa in onda della puntata del 10 marzo del Grande Fratello Vip c’è stato un momento molto esilarante durante il quale è stata coinvolta Lulù Selassiè. Il conduttore, infatti, ha richiamato l’attenzione della seconda dei finalisti di questa edizione del GF Vip per mostrarle il videomessaggio di un personaggio molto famoso, ovvero Rocco Siffredi. La reazione di Manuel Bortuzzo non si è fatta attendere.

Il videomessaggio di Rocco Siffredi per Lulù Selassiè al GF Vip

Nel corso della scorsa puntata del GF Vip, Lulù Selassiè è stata protagonista di un momento molto divertente. La principessa, infatti, è stata esortata da Alfonso Signorini a guardare nello schermo per prendere visione di un video mandato da una star internazionale. La persona in questione era Rocco Siffredi. L’attore di film per adulti ha voluto registrare un videomessaggio per la giovane riempendola di complimenti.

Il protagonista, infatti, le ha detto di essere la donna che maggiormente apprezza tra i concorrenti di questa edizione del GF Vip. Il motivo risiede nel fatto che lei sia estremamente sincera e schietta, caratteristiche che, da sempre, contraddistinguono anche il suo modo di essere. Proprio per tale ragione, fa il tifo per lei e si augura che possa vincere questa edizione del programma.

L’attore tira in ballo Manuel Bortuzzo e lui replica

Rocco Siffredi, però, non ha potuto fare a meno di tranquillizzare Manuel Bortuzzo, dicendo di essere semplicemente un fan della ragazza, pertanto, non ha nessun secondo fine nei suoi confronti. Lulù è stata molto felice di questo videomessaggio, sta di fatto che ha commentato dicendo di non vedere l’ora di poter incontrare di persona Rocco.

In seguito, poi, è intervenuto anche Manuel, il quale ha ammesso di aver già conosciuto in una precedente occasione Siffredi. Il nuotatore non è apparso affatto “minacciato” dal messaggio dell’attore, sta di fatto che si è limitato semplicemente a fare una battuta ironica a Lulù. Nello specifico, ha detto:

“Dissociamoci dall’ambito pornografico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)