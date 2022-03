La puntata del Grande Fratello Vip 6 ieri sera ha lasciato numerosi strascichi, dovuti soprattutto alle esternazioni di Barù Gaetani in confessionale. Il concorrente infatti ha usato parole molto forti nei confronti delle princess del reality di Canale 5 e le ragazze ci sono rimaste molto male.

“Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. Anzi che vadano a fare in C quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla. Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

Ma, ancor peggio, dopo la puntata, Jessica Selassié è scoppiata in lacrime, sentendosi ferita e tradita dal comportamento del food blogger. Così oggi l’altra sorella ha deciso di intervenire e l’ha fatto in maniera molto forte.

Lulù Selassié sbugiarda Barù

Oggi la principessa del GF VIP ha deciso di intervenire e di spiattellare a tutta Italia che cos’ha fatto veramente Barù nella capanna con Jessica. Durante il confessionale andato in onda oggi, registrato però a caldo, dopo la puntata, la ragazza era fortemente arrabbiata con il nipote di Costantino Della Gherardesca, e ha rivelato:

“Barù si commenta da solo e sapete cosa è successo sotto la capanna? Si sono anche baciati e lui non vuole neanche dirlo! Ha fatto giurare a mia sorella poverina di non dire niente a nessuno, è una persona falsa! Ha detto un sacco di cose a mia sorella sotto la capanna, senza microfoni, caro Barù vieni fuori, dì la verità e fai vedere chi sei veramente!”.

Uno scoop grandissimo questo. Infatti l’uomo non ha mai voluto ammettere di essersi baciato con la princess, né tantomeno gli è uscita alcuna confessione con gli altri amici. Avrebbe dunque preferito tacere per tutelarsi. Ma, dopo quanto ha dichiarato in puntata giovedì, non può aspettarsi che guerra da parte delle due princess.

Il chiarimento tra Barù e Jessica

Oggi è avvenuto un chiarimento tra Barù e Jessica, durante il quale l’uomo si è espresso positivamente nei suoi confronti, cercando di giustificare i suoi confessionali “a caldo”. Ma la principessina non lo perdona e in privato a Delia ha raccontato che vuole dimostrazioni, una frase già detta dalla stessa venezuelana nei confronti di suo marito Alex Belli. Mentre nel confessionale Jessica ha dichiarato:

“Tra Barù e Sophie, la finale se la meritava Sophie. Di Barù non sappiamo nulla, non è che basta il fascino”.

Adesso sputa nel piatto in cui ha provato a mangiare per un mese

Non è che se Barù non te lo da adesso devi criticarlo#gfvip #teambarupic.twitter.com/uHDfdFEs17 — Soleil Stan🤷🏼‍♂️ (@soleil_fans) March 11, 2022