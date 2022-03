Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Barù e Manila Nazzaro, con il pubblico chiamato a votare il concorrente che volevano salvare. Una volta comunicato il nome dell’eliminato, Alfonso Signorini ha aperto un televoto flash che ha decretato il nome del quarto finalista e la seconda eliminazione della serata.

Di seguito i nomi dei due eliminati di ieri e dei due concorrenti al televoto di lunedì, giorno della finale del Grande Fratello Vip. L’ultimo televoto deciderà chi sarà il quinto finalista che contenderà la vittoria agli altri quattro vipponi già sicuri di un posto nell’ultima puntata, vale a dire Davide Silvestri, Delia Duran, Barù e Lulù Selassié.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Tra Barù e Manila, il pubblico da casa ha deciso che a lasciare la casa del Grande Fratello Vip è la conduttrice televisiva e radiofonica. Manila Nazzaro è dunque la prima concorrente eliminata della puntata di ieri sera del GF Vip. Una vittoria schiacciante per Barù, che vince con il 62% dei voti, contro il 38% di Manila. Ancora una volta decisivo il voto dei Jerù, come si fanno chiamare i fan dell’ipotetica coppia Barù e Jessica. Ipotetica perché, fino ad oggi, ancora non c’è stato nulla tra i due.

Dopo l’eliminazione di Manila, Alfonso Signorini apre il televoto flash tra Barù e Sophie Codegoni. Come si è arrivati a questo punto? Il conduttore ha chiesto ai tre finalisti di scegliere uno dei concorrenti rimasti in gara da mandare in finale: Delia Duran ha fatto il nome di Jessica, Lulù quello di Sophie, Davide Silvestri invece ha prima fatto il nome di Barù, per poi cambiare idea su richiesta di Gherardo, salvando a questo punto Giucas Casella. Barù ha quindi deciso di giocarsi la permanenza nella casa contro Sophie.

Al termine del televoto flash, a lasciare la casa è Sophie, che dunque è la seconda eliminata della serata. Barù, che vincendo la sfida contro l’ex tronista di Uomini e Donne è automaticamente il quarto finalista del Grande Fratello Vip, si conferma ancora una volta amatissimo dal pubblico, anche se l’aiuto principale è arrivato da parte dei Jerù, i quali continuano a sperare in un futuro insieme tra il nobile toscano e la principessa etiope. Per la seconda volta, Barù è stato premiato con una sorta di plebiscito: il nipote di Costantino della Gherardesca ha ottenuto il 61% dei voti, contro il 39% di Sophie, che deve dunque abbandonare la casa a un passo dalla finalissima del 14 marzo.

Chi è finito al televoto della prossima puntata di lunedì 14 marzo?

I due concorrenti al televoto della finale del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 14 marzo sono Giucas Casella e Jessica Selassié. Il televoto è in positivo, con il pubblico chiamato a votare chi tra Giucas e Jessica merita l’accesso nella rosa dei cinque finalisti. Sulla carta dovrebbe essere un televoto dall’esito scontato, ma le sorprese in questa sesta edizione del GF Vip sono dietro l’angolo.

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

