Manca solo una settimana al serale e finalmente nella puntata di Amici oggi abbiamo potuto conoscere la prima squadra. Ma attenzione, è molto diversa da quella che ci aspettavamo.

Amici 21, la prima squadra ufficiale del serale

Nessuno si aspettava che queste due docenti collaborassero per formare un team, ma spiazzandoci tutti, il daytime del talent show di Canale 5, ha annunciato oggi chi c’è nella prima squadra ufficiale del serale. A capitanarla saranno le docenti Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Gli allievi scelti sono:

Albe

Alice

Crytical

Dario

John Erik

La presentazione della prima squadra del serale di Amici 21

I ragazzi vengono chiamati in studio dalle due docenti. Dinanzi a loro ci sono le magliette dorate della loro squadra, con sopra impresso il loro logo: una radio e delle scarpe da ginnastica. Anna Pettinelli dice ai ragazzi:

“Già dal logo si capisce che siamo diversi, proprio diversi da tutto il resto”

E Veronica Peparini aggiunge:

“Siamo una squadra giovane”

Le due docenti si dichiarano entrambe “molto fiere” dei propri allievi, su di loro hanno investito e ci credono tantissimo, valorizzano il fatto che siano una squadra giovane e unica. La maestra di canto esorta gli allievi di Amici:

“Noi dobbiamo fare delle esibizioni che dobbiamo lasciarli tutti a bocca aperta perché voi avete il talento per farlo“.

Mentre la prof di ballo continua:

“Noi ci crediamo veramente tanto in voi. Siamo molto convinte. Ci siamo battute tanto per avervi, io per il ballo e lei per il canto. Quindi quello che vorremmo è un po’ di sana competizione, che vi porta a spingere e ad essere sempre di più per andare più avanti possibile”.

Che emozioneee! La prima squadra del Serale di #Amici21 è formata da Albe, Alice, Crytical, Dario, John Erik ed è la squadra Pettinelli-Peparini! WOOOW 📣 pic.twitter.com/UedxyRi5p5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022

La scelta degli allievi

Anna Pettinelli vuole evidenziare perché ognuno di loro faccia parte di quel team e sceglie di farlo insieme alla collega parlando direttamente ad ognuno di loro, lei per il canto e Peparini per il ballo. Ecco quanto dicono di ogni allievo.

Albe

“Inizio da te Albe. La storia mia e tua inizia dalla prima volta che ti ho visto, a settembre. Ho detto: beh questo ragazzo ha qualcosa, ha la freschezza, ha le idee. Avevi questo singolo, “Mille voci”. Io vorrei ricordarti cos’ha fatto Mille voci. (Mostra l’immagine del disco d’oro Mille voci). Ad un certo punto sei andato nel pallone, hai perso la strada. Arriva una canzone, Vita tranquilla di Tricarico. Una canzone come tante che avevi cantato, ma arriva nel momento giusto del tuo percorso”

Il ragazzo ammette: “E lì ho parlato veramente di me”. Ma la docente incalza: “Perché non riuscivi prima a mettere te stesso nelle canzoni?” Lui risponde: “Guardavo gli altri, non guardavo me. Pensavo che era giusto quello che facevano gli altri, non quello che facevo io. Poi mi sono accettato”.

Alla fine il ragazzo conclude il suo momento cantando il suo nuovo singolo “Giravolte”.

La docente gli chiede: “Che cos’è per te il serale?”. Albe si accalora e risponde: “Nel serale c’è la gara vera. Posso enfatizzare ancora di più la mia persona e quello che voglio dire con la musica, soprattutto perché è un posto molto più grande, scenografico, più pubblico. Significa la realizzazione di un avvicinamento a un sogno. Il mio sogno sarebbe arrivare fino alla fine ed essermi goduto tutto il percorso”.

Lo stile inconfondibile di Albe NOW ON STAGE con la sua "Giravolte! Non vediamo l'ora di sentirlo cantare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/7MqRpuXiM6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022

Dario

Il secondo allievo è il ballerino Dario. A parlare è la maestra Veronica Peparini:

“Da quando sei entrato tu ti sei evidenziato per la versatilità. Io credo che in questa scuola tu sei secondo me l’unico che ha questa versatilità. Sei migliorato tantissimo, anche nell’espressività. Non bisogna mai scordarsi che tu hai solo 18 anni. Non è una cosa da poco”.

Dario balla sulle note di “Cambio nuovo“. La docente aggiunge: “Quello che fai lo fai così bene da farlo sembrare semplice“. Il ragazzo si esibisce sulle note di “Malokera“.

Dario passo dopo passo porta sul palco tutta la sua versatilità! Non vediamo l'ora di vederlo ballare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/Lci3HoXdRX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022

John Erik

Il terzo allievo ad esibirsi è John Erik, il ballerino autodidatta che solo due settimane dopo il suo arrivo ha preso la maglia del serale. La maestra di danza moderna gli dice:

“Tu sei un ballerino particolarissimo. Il tuo movimento è particolare. Io la prima volta che ti ho visto ho detto: wow, che ballerino diverso, veramente ricercato! Sei anche molto creativo e sei in ogni cosa che fai minuziosamente alla ricerca della particolarità, della musicalità. Sei proprio speciale in quello che fai ed è quello che poi attira quando ti si guarda”.

John Erik improvvisa utilizzando un foulard e raccontando la sua storia attraverso il movimento. Il ragazzo dopo afferma di star trovando nel talent di Maria De Filippi, “una libertà” sempre ricercata. L’allievo racconta:

“Per me il serale è un foglio bianco dove posso colorare con i miei colori, come voglio io. È un’opportunità immensa per me. Non vedo l’ora. Sto bene e non vedo l’ora di far sentire bene anche altre persone. Prima non stavo così bene io. Quest’esperienza mi sta aiutando un sacco. Sono grato e sto bene”.

John Erik al centro del palco racconta la sua storia attraverso l'improvvisazione! Non vediamo l'ora di vederlo ballare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/0KsBki8fX4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022

Crytical (Francesco)

Anna Pettinelli ricorda al cantante i giudizi positivi di Elodie ed Emma, e gli ricorda “le tue parole sono armi e le sai usare molto bene“. Anche Crytical canta il suo singolo “Le mie parole sono armi”. Alla fine aggiunge:

“La sensibilità è motivo d’orgoglio, ti fa scavare a fondo”.

Le due docenti si complimentano per la sua bravura e intensità nella scrittura.

Le luci del palco sono tutte per Crytical che canta la sua "Le mie parole sono armi"! Non vediamo l'ora di sentirlo cantare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/XK2lgmk3GS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022

Alice

L’ultima allieva ad essere presentata è la ballerina Alice, parla Veronica Peparini:

“Tu per me sei stata la più grande scommessa, perché come sappiamo vieni dalla ginnastica ritmica, era una cosa importante. Io ci ho creduto tanto, quello che vorrei è che iniziassi a crederci anche tu. Da adesso in poi incomincia a pensarti come una vera ballerina con meno insicurezze e più forza. Voglio ricordarti che sei arrivata prima in una gara tra tanti ballerini e non ero io a giudicarti”.

Alice ammette di sentirsi spesso più debole degli altri. La docente la esorta a pensare positivo e viversi bene l’esperienza del serale di Amici. Infine la fa ballare.

Nei prossimi giorni verranno presentate le altre squadre nella stessa modalità.

La danza torna protagonista con Alice che porta sul palco tutta la sua grazia ed eleganza! Non vediamo l'ora di vederla ballare sul palco del Serale di #Amici21 e voi? pic.twitter.com/xYlN6NUO9x — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2022