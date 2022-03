Mercoledì 9 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni sono state fornire, come sempre, dalla pagina Instagram chiamata “Uomini e Donne classico e over“. Nel corso della puntata in questione c’è stato un nuovo colpo di scena che ha riguardato Matteo Ranieri. Al trono over, invece, Pinuccia è finita di nuovo in lacrime a causa di Tina. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Pinuccia in lacrime e imprevisto per Ida e Alessandro nella registrazione del 9 marzo

Nel corso della registrazione del 9 marzo di Uomini e Donne si è partiti, come sempre, dal trono over. Al centro dell’attenzione ci sono finiti nuovamente Pinuccia e Alessandro. I due protagonisti si sono allontanati, pertanto, la dama è piuttosto turbata. Sulla faccenda non è potuta non intervenire Tina Cipollari, che ormai pare abbia preso in antipatia Pinuccia.

Tra le due c’è stato un diverbio piuttosto acceso, al punto che l’esponente del parterre femminile è finita nuovamente in una valle di lacrime. Per quanto riguarda Ida e Alessandro, invece, i due hanno deciso di rimandare il week-end che avevano programmato. Proprio per tale ragione, esso dovrebbe svolgersi in questi giorni.

Colpo di scena per Matteo a Uomini e Donne

I veri colpi di scena, però, ci sono stati al trono classico di Uomini e Donne. Nella registrazione del 9 marzo, infatti, Matteo ha deciso di andare a riprendersi Federica. Il ragazzo si è recato a casa sua per scusarsi del comportamento assunto nella precedente puntata. Ricordiamo, infatti, che il tronista era arrivato addirittura a prendere la decisione di eliminarla. In seguito, però, ha riflettuto ed ha capito che il suo trono non può andare avanti senza la ragazza.

Federica, dunque, è tornata di nuovo tra le corteggiatrici di Uomini e Donne. Durante la registrazione, poi, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra la ragazza e Valeria, una delle nuove corteggiatrici di Matteo. In merito a Luca, invece, il ragazzo si sta soffermando soprattutto sulla conoscenza di Lilli e Soraya. A tal proposito, sono state mostrate le esterne fatte con entrambi. Stando a quanto emerso pare non ci siano stati baci.