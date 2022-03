In queste ore, Sophie Codegoni si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto concitato contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, in particolar modo, contro Barù. La ragazza si è aperta con Jessica ed ha provato in tutti i modi a mettere in guardia la sua amica, ma quest’ultima non è sembrata molto propensa a seguire i consigli della coinquilina. Per tale ragione, vediamo cosa è successo.

L’affondo di Sophie Codegoni contro Barù

Sophie Codegoni ha dato luogo ad uno sfogo molto sentito in queste ore nella casa del GF Vip. La ragazza ha richiamato l’attenzione di Jessica e ne ha approfittato per farle delle confidenze. L’oggetto della discussione è stato Barù. A tal proposito, la giovane ha detto che, dopo due mesi e mezzo, è intollerabile che l’enologo continui a comportarsi in maniera così ambigua con la principessa.

Vivere nell’incertezza può essere utile e gradevole durante le prime settimane di conoscenza, al massimo dopo un mese, ma dopo tutto questo tempo è assolutamente inaccettabile tollerare un simile comportamento. Tra le righe, dunque, la ragazza ha voluto lasciare intendere di non fidarsi minimamente del suo coinquilino in quanto crede che stia solo sfruttando la situazione a suo vantaggio.

La replica di Jessica e le aspettative sul post GF Vip

Jessica ha ascoltato con attenzione lo sfogo della sua coinquilina e poi ha replicato facendo capire di non essere molto convinta. In particolar modo, malgrado tutte le discussioni avute di recente con Barù, la ragazza ha ammesso di avere voglia di conoscerlo al di fuori delle telecamere. In particolar modo, la principessa ha specificato che i due non si conoscono affatto.

Una volta fuori dal contesto del reality show, invece, potrebbero avere la possibilità di scoprirsi poco alla volta e magari, perché no, anche di costruire qualcosa di importante. Sophie ha continuato ad essere scettica sulla faccenda, tuttavia, non è riuscita nell’intento di mettere in guardia la sua compagna d’avventura. Ricordiamo che nella puntata di questa sera Barù potrebbe lasciare il GF Vip, in quanto al televoto contro Manila. Non ci resta che attendere la puntata per scoprire come andrà a finire.

