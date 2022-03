La Pupa e il Secchione è stato rinnovato completamente. La conduzione di Barbara D’Urso ha dato un asset totalmente diverso al programma. Mentre negli anni scorsi si chiamava si chiamava La Pupa e il Secchio e Viceversa, invece ora il nome scelto è La Pupa e il Secchione Show per sottolineare ancor di più il cambiamento del reality.

Come il Grande Fratello Vip 6 è stato accompagnato dal Grande Fratello Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, anche lo show di Barbara D’Urso avrà un nuovo talk per i giovani con conduttori che provengono dal mondo dello spettacolo. Vediamo subito di che cosa si tratta.

Pupa Party, il nuovo talk de La Pupa e il Secchione

Due show digitali, quattro conduttori giovani, sbocciati nel mondo della televisione, simpatici e frizzanti. Sono questi gli ingredienti dei nuovi talk show “Pupa Party” e “Isola Party”, realizzati in collaborazione con Studio71 Italia.

Il primo, Pupa Party, accompagnerà lo show di Barbara D’Urso La Pupa e il Secchione. Andrà in onda dal 15 Marzo, il martedì, dalle 20.30 alle 22.30. A condurlo ci saranno due volti noti e amati: la bellissima modella brasiliana Dayane Mello, finalista dell’edizione passata del Grande Fratello Vip; e Andrea Dianetti, ex concorrente ad “Amici”, affermatosi poi come attore in programmi come “Camera Cafè”, “I Cesaroni” e “La Ladra”.

Il trentaquatrenne aveva già lavorato come conduttore di “Isola Party”; mentre invece per Dayane è la prima volta in questo ruolo, tanto che alla firma del contratto ha annunciato ai suoi fan con gioia la notizia.

I conduttori avranno il compito di sviscerare le dinamiche che si sono create all’interno del reality insieme ai loro ospiti e interagiranno con i fan di Twitter attraverso l’hashtag #pupaparty.

Isola Party, la riconferma per l’Isola dei Famosi

Isola Party è l’altro talk di Mediaset Infinity che ha già avuto successo nella passata edizione. Il format è analogo a quello di Pupa Party e anche in questo caso la conduzione è stata affidata a due volti conosciuti e giovani: Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Back to School e Valentina Barbieri, nota per aver imitato Soleil Sorge in quest’edizione del GF VIP.

Isola Party andrà in onda a partire dal 21 marzo, così da affiancare “L’Isola dei Famosi“, il lunedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30. In questo caso, gli utenti di Twitter connessi con Mediaset Infinity per il talk, dovranno interagire attraverso l’hashtag #isolaparty