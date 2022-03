Dopo tanti rumor, è arrivata finalmente l’ufficialità. Gli accordi sono stati raggiunti e i contratti firmati. Tutto è pronto per la partenza dell’Isola dei Famosi. Che cosa sappiamo? Ecco tutto quello che è stato comunicato.

Isola dei Famosi 2022, chi sono gli opinionisti?

Il programma prodotto in collaborazione con Banijay Italia, vedrà la conduzione per il secondo anno, di Ilary Blasi, che l’anno scorso ha realizzato ottimi risultati. Affianco a lei, in studio ci saranno due nuovi opinionisti, che però sono noti al pubblico dell’Isola: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I loro nomi circolavano da tempo, ma c’erano stati dei problemi con il contratto dell’ex parlamentare, risolti però tempestivamente. Iva Zanicchi si è espressa molto positivamente sul loro operato, in quanto li ritiene due persone degne di stima e fiducia.

Isola dei Famosi 2022, l’inviato in Honduras

Dopo le prestazioni poco convincenti di Massimiliano Rosolino dell’anno scorso, nonostante l’ottimo rapporto professionale con tutta la produzione, è stato deciso di cambiare inviato. La scelta è ricaduta su una persona di sicura competenza, che ha già svolto questo ruolo in passato.

L’inviato sull’Isola sarà Alvin.

Isola dei Famosi 2022, quando inizia?

Il debutto dell’Isola dei Famosi 2022 avverrà lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5. Già da mesi ormai è stato confermato il doppio appuntamento del giovedì. Il reality prenderà il posto del Grande Fratello Vip 6, in dirittura d’arrivo ormai, anche nella programmazione Mediaset.

Anche quest’anno l’Isola dei Famosi sarà accompagna dal talk Isola Party, alla cui guida troviamo l’ex gieffino Ignazio Moser e l’imitatrice Valentina Barbieri.

Isola dei Famosi 2022, il cast tra incognite e certezze

Il cast ufficiale non è stato ancora comunicato. Grande mistero c’è attorno a chi sbarcherà sulle spiagge di Cayo Cochinos. Ma ci sono alcune certezze.

I naufraghi in Honduras saranno 22, scelti tra persone provenienti da diversi ambiti, non solo televisivo, ma anche quello dello sport, del cinema e della musica. Saranno tutti suddivisi in due gruppi:

Coppie

Singoli

Le coppie sono la grande novità di quest’edizione, sulla scia di altri reality, come Pechino Express. Saranno formate da familiari, suddivisi così:

genitori/figli

marito/moglie

fratello/sorella

mamma/figlio.

Quali sono i nomi più quotati finora nel cast?

Tra rumor, interviste, rettifiche e grandi tentativi di sviamento, i nomi più accreditati per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, sono:

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Gianluca Tornese

Roberta Morise

Carmen Di Pietro con il figlio

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Jeremias Rodriguez con il papà

Ilona Staller

Cugini di Campagna

Matilde Brandi

Ilaria Galassi

Nicolas Vaporidis

Floriana Secondi

Nicole Daza