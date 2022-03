Barù Gaetani è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Dopo avere ascoltato alcuni discorsi del nipote di Costantino Della Gherardesca, alcuni telespettatori hanno cominciato a sollevare dubbi sull’orientamento del concorrente. In un’intervista Victoria Cabello – ex di Barù – ha svelato ogni dubbio.

L’accaduto

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Barù durante una conversazione ha ammesso di essere fluido. Nel dettaglio, il food blogger ha spiegato di essere attratto dall’anima di una persona. Lo stesso gieffino aveva confidato ai suoi compagni d’avventura di essere cresciuto in una famiglia aperta mentalmente:

“I mieie amici, parenti, addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly”.

A sollevare ulteriori dubbi sull’orientamento del concorrente, ci aveva pensato Nathalie Caldonazzo. Secondo l’attrice romana, Barù non aveva particolare simpatia per le donne della casa perchP gay.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La risposta dell’ex Cabello

Victoria Cabello e Barù hanno avuto una relazione durata un anno. Mentre il nobile è impegnato al Grande Fratello Vip 6, la sua ex prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express 2022. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, la diretta interessata ha spiegato cosa direbbero i suoi ex fidanzati sulla sua nuova esperienza televisiva.

Dopo avere menzionato alcuni suoi ex, la 46enne ha tirato in ballo anche l’attuale gieffino:

“E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, mi direbbe che da quelle parti si mangia divinamente”.

Insomma, Victoria Cabello in un certo senso ha messo a tacere le voci di una presunta omosessualità di Barù.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6