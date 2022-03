Manca poco alla penultima puntata del Grande Fratello Vip 6, ma restano ancora dentro la casa tanti concorrenti. Questa sera Alfonso Signorini avrà i ritmi serrati per arrivare alla finalissima di lunedì 14 Marzo. Gli inquilini della casa lo sanno e in questi giorni la tensione si è fatta sentire, oltre a tante altre sensazioni, non sempre positive. Scopriamo che cosa succederà in questa nuova puntata del reality di Canale 5.

Le anticipazioni della quarantottesima puntata, 10 Marzo

La quarantottesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si preannuncia ricca di sorprese. Dopo l’eliminazione di lunedì, ritornerà in studio Soleil Sorge, che si ritroverà faccia a faccia con tanti concorrenti che hanno avuto da ridire su di lei in questi mesi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sparita dai riflettori dopo l’eliminazione, giocando in sottrazione, per poi rivelare tutto ciò che pensa stasera davanti alle telecamere. Sarà carichissima dopo aver visto tutto ciò che pensano gli altri inquilini della casa su di lei. Il confronto promette fuochi d’artificio.

Ci sarà l’immancabile blocco di Alex Belli, che l’altro giorno è andato a comprare un gioiello per la sua Delia Duran, pronto a regalarglielo stasera o addirittura per la finalissima. Inoltre si confronterà con Barù Gaetani per il quale ha scritto dei tweet al veleno, e infine ci sarà l’ennesimo faccia a faccia con Soleil Sorge, che per la prima volta siederà tra gli altri vipponi usciti.

Le tensioni in casa in questi giorni sono state alimentate da Barù e Davide Silvestri, che arrivati alla fine, si stanno divertendo a provocare le altre concorrenti in casa. Ci sarà un confronto in cui verranno mostrate le clip dove i due concorrenti affermano che la nomination di Manila e di Jessica dell’altro giorno è stata puramente strategica, per eliminare una rivale ritenuta forte.

Barù inoltre sarà al centro di un confronto con la “sua” Jessica, che forse ormai “sua” non lo è più o non lo è mai stata. Che cosa si diranno i due? La fine dei Jeru è vicina.

Ma per una fine possibile, ce n’è un’altra che sembrerebbe certa. Infatti Miriana Trevisan dovrà spiegare davanti ai telespettatori cos’è successo con Biagio D’Anelli e perché non lo sta frequentando, come ha dichiarato lui in numerose trasmissioni televisive. Finora lei non si è espressa, ma ha continuato ad interagire con i suoi fan via social.

Una grande star internazionale manderà un video messaggio per Lulù Selassié e suggerirà a Manuel di non essere geloso.

Infine uno dei vippone riceverà una gradita sorpresa che forse lo porterà alle lacrime. Chi sarà? Lo scopriremo stasera!

La puntata incoronerà i finalisti del Grande Fratello Vip 6

Finalmente scopriremo chi saranno i finalisti del Grande Fratello Vip 6. Al televoto per l’eliminazione ci sono Barù Gaetani e Manila Nazzaro, ma chiunque di loro vincerà, dovrà sfidare Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Giucas Casella per gli ultimi due posti rimasti per la finale. I sondaggi fino a ieri davano come possibile vincitore del televoto Barù, tuttavia l’appello di Stefania Orlando ai suoi fan per salvare l’ex Miss Italia, potrebbe aver sortito un effetto benefico sull’esito finale.

Ad uscire dalla casa stasera saranno ben tre vipponi. Va da sé che chiunque uscirà non avrà sufficiente spazio in studio per rivedere i suoi best moment o avere un briciolo di spazio, certo non quello riservato a Katia Ricciarelli, che ha avuto ben tre clip. Ma sarà più simile all’eliminazione di Gianmaria Antinolfi, che è stato liquidato velocemente e accolto dal calore del pubblico.

L’appuntamento per scoprire i finalisti di quest’edizione è per stasera, su Canale 5 alle 21.20.