Tutti aspettavano il grande ritorno di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6. L’ex protagonista del reality di Canale 5 era rimasta in silenzio durante tutti questi giorni, giocando di sottrazione ed evitando qualunque momento pubblico, stasera ci si aspettava un primo blocco quasi interamente dominato da lei.

Ma invece non è andata così perché il primo confronto della ragazza con gli altri inquilini ha deluso il presentatore. Mandata in casa per parlare con le sorelle Selassié e Manila Nazzaro, stupisce tutti.

L’incontro tra Soleil e le altre concorrenti nella casa

Soleil entra nella casa dal giardino e si confronta con le altre. Se tutti si aspettavano di vederla arrabbiata e ferita per tutte le frasi dette in sua assenza, ci si sbagliava. Sorridente, splendente, felicissima, saluta tutti con affetto:

“È pazzesco vedervi qui freezate. Vi bacio tutti. Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa, per farvi un grandissimo in bocca al lupo perché siete alla fine. Abbiamo parlato tanto di questo momento, dopo tanto vissuto ci siete arrivati insieme, dovete essere fieri di tutto questo, ci tengo a darvi il mio affetto più grande, ad alcuni ci tengo particolarmente. Ho visto che avete parlato tanto di me in questi giorni e voglio ringraziarvi per il bello e per il brutto che avete detto. A prescindere ognuno di voi ha lasciato dei segni indelebili dentro di me, comprendo benissimo tutto quello che avete detto. Comprendo tutto quello che fate, siete lì a pensare, a dire e a fare”.

Alfonso Signorini la interrompe più volte per riportarla alla retta via da villain del reality:

“Questa eccessiva carineria, questi discorsi del piffero non ci piacciono, quando Manila ti ha nominata hai fatto una faccia che parlava da sola”.

Ma Soleil non cede alle sue parole:

“Ho sempre letto oltre le parole, ho sempre guardato i fatti, in quella nomination c’era anche il rischio di essere eliminata e quindi mi è sembrato strano. Ma ci sta, va bene. Vi voglio ringraziare anche per farmi essere uscita da qui”.

Un'inaspettata sorpresa da parte di Soleil… un grande in bocca al lupo in attesa della finale. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/irpDacQUAk — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

L’intervento delle opinioniste su Soleil Sorge

In studio cala il gelo. Nessuno si aspettava questo comportamento da parte dell’influencer. Interviene Sonia Bruganelli:

“Ho l’impressione che tu sia uscita e ti sia allontanata da tutto questo, è strano vederti così”.

La ragazza ride e ammette:

“Sì, proprio non me ne può fregar di meno!“

E continua a dire alle sue compagne:

“Capisco che ognuno abbia le cose da dire, i pensieri, le cose contrastanti, stando fuori capirete nel bene e nel male quello che avete fatto“.

Ma questa Soleil pacifica non piace al conduttore, così interviene la seconda opinionista, Adriana Volpe:

“Soleil è come se avessi fatto un bagno di bontà. Per un attimo ho pensato che nel deserto ci sei stata tu e non Alex. probabilmente ora sei uscita”.

Anche quando il presentatore chiede a Lulù di intervenire e dire ciò che pensa, lei non raccoglie la provocazione e la liquida con facilità. Così al presentatore non resta altro che chiudere il collegamento con Soleil liquidandola con queste parole:

“Per fortuna che il Grande Fratello si gioca nella casa, sono sicuro che se Soleil avesse grondato melassa non ci sarebbe arrivata fino a questo punto”.

Sono le 23.47 e Soleil Sorge è appena entrata in studio, felice e rilassata. Il GF l’ha già vinto. La scelta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è chiara: ha finito di recitare il copione.