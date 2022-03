Nella puntata del 10 marzo di Uomini e Donne è accaduto un episodio alquanto esilarante, in quanto Gemma Galgani ha deciso di fare un massaggio rilassante a Franco. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata, trasformando il clima in qualcosa di molto bollente. Per tale ragione, la padrona di casa è stata costretta ad intervenire per bloccare la scena.

Il massaggio di Gemma a Franco a Uomini e Donne

Gemma Galgani ne ha combinata un’altra delle sue. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, la donna ha voluto fare un massaggio a Franco. Ricordiamo che quest’ultimo le ha palesato in più occasioni di non essere affatto interessato a lei. Nella speranza di sortire in lui un cambio di opinione, allora, la dama torinese ha deciso di fargli un massaggio rilassante. Maria De Filippi, allora, ha fatto entrare in studio un lettino da massaggi e poi ha invitato Franco a stendersi.

Gianni e Tina hanno chiesto se potesse togliersi la maglia, in modo da dare luogo ad un massaggio completo, tuttavia, questo non è stato possibile. La conduttrice, infatti, ha ritenuto opportuno far restare il protagonista con tutti gli indumenti. Una volta sdraiato, allora, Gemma ha cominciato a sfoderare tutte le sue doti da massaggiatrice. In studio, chiaramente, tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di fare commenti piccanti e battutine spinte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La situazione degenera e interviene Maria De Filippi

Anche sul web i telespettatori sono apparsi piuttosto divertiti, e a tratti imbarazzati, dal siparietto. Ad un certo punto, però, la situazione è divenuta un po’ troppo calda. Franco ha cominciato a divenire rosso e la sua sudorazione è aumentata. A quel punto, allora, la presentatrice ha deciso di interrompere quel momento alludendo al fatto che la cosa stesse prendendo una piega troppo spinta.

Franco, allora, si è alzato e Gemma non ha potuto fare a meno di notare che fosse piuttosto sudato. L’uomo, però, ha giustificato questa reazione dicendo che facesse parecchio caldo. Con questo gesto “disperato”, dunque, Gemma sarà riuscita a far cambiare idea al cavaliere e spingerlo a concederle qualche incontro per conoscersi meglio? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Ma in questo massaggio è previsto anche l'happy ending? #uominiedonne pic.twitter.com/b5eX8Yy7xB — Moonbeam 🌘 (@SirMoonBeam) March 10, 2022

Gemma e Franco: stiamo assistendo alla nascita di una nuova categoria soft-porno #uominiedonne — Marta Nesti (@NestiMarta) March 10, 2022