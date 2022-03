Alfonso Signorini inizia la semifinale del Grande Fratello Vip 6 con grande grinta. Parola d’ordine: niente diplomazia e avvisa i concorrenti:

“Non trinceratevi dietro le buone maniere. Vi assicuro che la diplomazia in questa fase del programma gioca a vostro svantaggio. Tanto più siete diplomatici, tanto più il pubblico vi punirà”.

Così parte subito in quarta ricercando il confronto Soleil Sorge contro tutti. Ma prima di farlo mostra una clip con tutti i commenti dei concorrenti dentro la casa dopo l’uscita dell’influencer.

Alfonso Signorini asfalta Delia Duran

Una delle reazioni all’uscita di Soleil Sorge che ha più colpito il presentatore del reality di Canale 5 è stata quella di Delia Duran che diceva a Davide Silvestri: “Ma che cos’ha dato in sei mesi? Niente!” Signorini non ci sta e la ammonisce duramente in diretta:

“Dire che cos’ha dato Soleil al programma è avere le fette di salame sugli occhi. Voglio ricordarti che se sei qui è merito di Soleil! Non è merito tuo, tra l’altro”.

Lei prova a giustificarsi dicendo che non si vede tutta la clip, ma lei stava parlando di “livello collaborativo”, mentre a “livello artistico”, lei riconosce che Soleil ha dato tanto. Ma il presentatore non ci sta e le risponde:

“E certo, è sempre colpa dei video. Non dire fresconerie dicendo che Soleil non ha fatto nulla”.

Sonia Bruganelli contro Delia Duran

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, che fin dall’inizio ha sempre sostenuto Soleil e poco prima della puntata ha dichiarato che secondo lei è l’unica che farà qualcosa in televisione, ha smontato il ragionamento di Delia con una domanda:

“Scusami Delia ma cosa intendi per livello artistico?”

La modella risponde: “Lei sa benissimo recitare, disegnare..”

La moglie di Paolo Bonolis interrompe la faticosa arrampicata sugli specchi chiosando: “Sì, sa colorare!”.