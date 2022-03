La finale del Grande Fratello Vip 6 sta arrivando e le tattiche per portare avanti chi si preferisce – o chi si ritiene meno forte – sono all’ordine del gioco. Mentre in casa la situazione è di guerra fredda tra i due schieramenti, fuori c’è chi contribuisce a gettare benzina sul fuoco.

Il marito di Delia Duran è intervenuto con uno dei suoi celeberrimi tweet per dire la sua su un concorrente. Ecco che cos’ha scritto.

Leggi anche: Come vedere il Grande Fratello Vip 6 in streaming

Alex Belli contro un potenziale finalista

Il Man della casa non ha perso occasione nemmeno questa volta per farsi notare e – molto probabilmente – assicurarsi un altro blocco in puntata. Dopo che la moglie ha cercato di sobillare Jessica Selassié, anche lui è intervenuto. Prima con una storia Instagram, che vi abbiamo raccontato ieri, e poi, di sera, Alex Belli ha voluto dire la sua su Barù con un tweet al veleno:

“Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?? #gvip #alexbelli VS #Baru“

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Perché Alex Belli attacca Barù?

Barù in queste ore ha già affermato più volte che le concorrenti della casa gli hanno “rotto i c******i“. È stanco di averci a che fare. Dopo aver sentito nella clip di lunedì, dalla stessa Jessica, che lui starebbe attuando una tattica nel rapporto con lei per restare nella casa, ora ha perso completamente il senso della diplomazia.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La stessa princess, resasi conto della sua freddezza, ha provato a chiarire, ma da parte sua c’è un muro impenetrabile. Trova tutte le donne della casa false e ormai, ad un passo dalla finale di lunedì 14 Marzo, si sente libero di dire la sua. L’altro giorno ha evidenziato la contraddizione dell’atteggiamento delle due princess verso Soleil Sorge. Prima infatti affermano di volerla in finale, poi dopo criticano tutti i suoi atteggiamenti, ma in sua assenza. È perfino arrivato a dir loro “la state diffamando”. Ormai è chiaro che la storia con Jessica non la voglia né voglia rivedere lei dopo il reality di Canale 5.

Anzi, in queste ore si sta preparando per un’uscita potenziale. Ma d’altro canto, proprio il suo atteggiamento sta attirando le simpatie di tutti gli internauti che, orfani della villain del GF, stanno rivedendo in lui un potenziale nemico dell’altro schieramento della casa. Questo gli basterà ad assicurarsi un posto in finale? A lui poco importa. Appuntamento stasera, su Canale 5 alle 21.20 per scoprire chi avrà avuto la meglio nel televoto tra lui e Manila Nazzaro.

Barú “Non è una sconfitta per Sole sono felice che sia uscita con Davide e non con uno di quei sudicioni che sono rimasti in casa”

Barú noi ti amiamo❤️🔥🔥#solearmy #GFvip — ☀️QUEEN SOLE☀️ (@p57885391) March 8, 2022