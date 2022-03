Stefania Orlando è stata indiscutibilmente una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene sia passato ormai un anno da quando era nella casa, la cantante riscuote ancora un grande successo. Tantissimi fan aspettano con ansia l’inizio del nuovo programma nella tv in chiaro che la vede coinvolta insieme a Giulia Salemi: Stand Up! Comici in prova.

La cantante durante le edizioni passate si è sempre espressa circa le sue preferenze sui vari vipponi all’interno della casa, invece quest’anno ha sempre taciuto, finora. Infatti oggi ha lanciato un appello al televoto per una persona.

Stefania Orlando per chi ha lanciato l’appello ai suoi fan?

La protagonista dello scorso GF si è spesa nei confronti di Manila Nazzaro. La conduttrice radiofonica in questo momento è al televoto contro Barù, così su Instagram Orlando ha scritto:

“Sapete che non mi sono mai esposta a favore di nessuno in questo GF Vip, ma stavolta non riesco a tacere: Manila merita la finale, quindi votiamola”.

Dopodiché ha anche condiviso in cui la vippona ballava e la salutava sulle note della sua canzone Babilonia.

Che rapporto hanno Stefania Orlando e Manila Nazzaro?

Le due godono di ottimi rapporti, tanto che la stessa Manila Nazzaro durante i primi mesi di reclusione nel reality di Canale 5 ha speso belle parole verso di lei, confessando anche che prima di entrare nella casa si sono sentite telefonicamente e la cantante le aveva detto:

“Lei mi ha detto ‘sarai una grande protagonista di questo GF ne sono sicura’. Io le ho risposto ‘tesoro vorrei essere un decimo di quello che sei stata tu e lo penso seriamente’”

L’ex Miss Italia ha riconosciuto che l’ex finalista del reality Mediaset ha sempre mantenuto la lucidità di fronte a tutte le vicende della casa, riuscendo a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un’edizione che ha fatto emergere molte persone. Basti pensare alla carriera che stanno avendo Tommaso Zorzi, alla conduzione del secondo programma televisivo, Giulia Salemi che conduce il GF VIP PARTY ed è una delle donne più influenti sulla rete in Italia, Pierpaolo Pretelli, che da poco è entrato nella scuderia di R101, dopo un anno di successo.

A conti fatti, mentre quest’anno il Grande Fratello si ricorda per scivoloni da espulsione, amore artistico e liti, l’anno scorso è stato una ventata di allegria, divertimento e spensieratezza. Nessuno all’interno della casa è riuscito a brillare come hanno fatto loro, sebbene di “materiale umano” ce n’era.

Sebbene Manila Nazzaro non sia una delle concorrenti più amate di quest’edizione, l’appello di Stefania Orlando ai suoi innumerevoli fan potrebbe condizionare in suo favore il televoto, a discapito dei sondaggi che l’hanno data perdente finora. Ma il risultato lo scopriremo domani, su Canale 5, alle 21.20.